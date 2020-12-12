Avrupa şampiyonu milli sporcu, inşaatta çalışıyor...

İŞSİZ KALSA DA HAYALİNDEN VAZGEÇMEDİ Başarılı bir sporcu olmayı hedefleyen Ahmet Ertekin, milli takım formasıyla geçen yıl katıldığı Antalya Açık Avrupa Federasyon Kupası’nda şampiyonluk kazandı. Geçimini sağlayabilmek için bulduğu her işte çalışarak para kazanmaya çabalayan Ertekin, işsiz kaldığı dönemlerde de spordan vazgeçmedi. İşsiz olmasına rağmen gelecekte başarı kazanarak hayallerine ulaşmayı hedefleyen Ertekin, pandemi nedeniyle spor salonlarının faaliyetlerinin azalması nedeniyle memleketi Batman’a gitti.