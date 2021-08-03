Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başlangıç tarihi
Avrupa Ligleri için geri sayım başladı. Pandemi etkilerinin seyreltilmesi dolayısıyla pek çok ligde taraftarların da stadyuma kabul edilme kararının alınması, heyecan katsayısını arttıracak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie ve Portekiz Ligi, futbolu yakın takip eden pek çok sporsever tarafından markajda olacak. Peki, Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar
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Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Her ligin kendi fikstürünü işleteceği süreçte, ilk maçların tarihleri belli oldu. Peki, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie ve Portekiz Liginde maçlar ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar
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PORTEKİZ LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Portekiz Süper Ligi'nde yeni sezonu son şampiyon Sporting açacak. Sporting, 6 Ağustos akşamı lige yeni çıkan Vizela ile oynayacak.
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EREDİVİSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hollanda Eredivisie 13 Ağustos akşamı Go Ahead Eagles - Heerenveen maçıyla başlayacak. İlk hafta PSV deplasmanda Heracles ile oynayacak, Ajax'ın rakibi ise NEC Nijmegen...
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LİGUE 1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Fransa Ligue 1'de 2021-22 sezonu 6 Ağustos tarihinde oynanacak Monaco - Nantes maçıyla start alacak. Milli yıldızların oynadığı son şampiyon Lille ise ilk hafta Metz deplasmanına 8 Ağustos akşamı çıkacak.
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SERE A NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Serie A'da yeni sezonu Hakan Çalhanoğlu açacak. 21 Ağustos saat 19:30'da Inter - Genoa ve Hellas Verona - Sassuolo maçları oynanacak. Milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür yine ilk maçlarda sahne alacak yıldızlar arasında...
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BUNDES LİGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bundesliga'da yeni sezonu dev bir maçla başlayacak. 13 Ağustos akşamı Mönchengladbach ile Bayern Münih sezonu açacak.
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LA LİGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
La Liga'da yeni sezonu Valencia açıyor. 13 Ağustos akşamı Valencia ile Getafe karşılaşacak. Real Madrid ilk hafta deplasmanda Alaves ile Barcelona evinde Sociedad ile son şampiyon Atletico Madrid ise deplasmanda Celta Vigo ile oynayacak.
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PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Premier Lig'de yeni sezonu Arsenal açıyor. 13 Ağustos akşamı Arsenal'in deplasmanda Brentford ile oynayacağı maçla başlayacak Premier Lig'de ilk hafta Tottenham - Manchester City mücadelesi var.