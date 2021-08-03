MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAvrupa Ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başlangıç tarihi
GeriSpor Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başlangıç tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 03 Ağustos 2021 - 15:50 | 

Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor? Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga başlangıç tarihi

Avrupa Ligleri için geri sayım başladı. Pandemi etkilerinin seyreltilmesi dolayısıyla pek çok ligde taraftarların da stadyuma kabul edilme kararının alınması, heyecan katsayısını arttıracak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie ve Portekiz Ligi, futbolu yakın takip eden pek çok sporsever tarafından markajda olacak. Peki, Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Avrupa Ligleri ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. Her ligin kendi fikstürünü işleteceği süreçte, ilk maçların tarihleri belli oldu. Peki, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie ve Portekiz Liginde maçlar ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar

2PORTEKİZ LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

PORTEKİZ LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Portekiz Süper Ligi'nde yeni sezonu son şampiyon Sporting açacak. Sporting, 6 Ağustos akşamı lige yeni çıkan Vizela ile oynayacak.

3EREDİVİSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK

EREDİVİSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hollanda Eredivisie 13 Ağustos akşamı Go Ahead Eagles - Heerenveen maçıyla başlayacak. İlk hafta PSV deplasmanda Heracles ile oynayacak, Ajax'ın rakibi ise NEC Nijmegen...

4LİGUE 1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

LİGUE 1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fransa Ligue 1'de 2021-22 sezonu 6 Ağustos tarihinde oynanacak Monaco - Nantes maçıyla start alacak. Milli yıldızların oynadığı son şampiyon Lille ise ilk hafta Metz deplasmanına 8 Ağustos akşamı çıkacak.

5SERE A NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SERE A NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Serie A'da yeni sezonu Hakan Çalhanoğlu açacak. 21 Ağustos saat 19:30'da Inter - Genoa ve Hellas Verona - Sassuolo maçları oynanacak. Milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür yine ilk maçlarda sahne alacak yıldızlar arasında...

6BUNDES LİGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

BUNDES LİGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bundesliga'da yeni sezonu dev bir maçla başlayacak. 13 Ağustos akşamı Mönchengladbach ile Bayern Münih sezonu açacak.

7LA LİGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK

LA LİGA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

La Liga'da yeni sezonu Valencia açıyor. 13 Ağustos akşamı Valencia ile Getafe karşılaşacak. Real Madrid ilk hafta deplasmanda Alaves ile Barcelona evinde Sociedad ile son şampiyon Atletico Madrid ise deplasmanda Celta Vigo ile oynayacak.

8PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK

PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Premier Lig'de yeni sezonu Arsenal açıyor. 13 Ağustos akşamı Arsenal'in deplasmanda Brentford ile oynayacağı maçla başlayacak Premier Lig'de ilk hafta Tottenham - Manchester City mücadelesi var.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi