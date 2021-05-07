Avrupa Ligi Villarreal-Manchester United maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçı için tarih belli oldu!
Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Roma'ya 3-2 mağlup olan Manchester United ve Arsenal ile 0-0 berabere kalan Villarreal, finale yükseldi. ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde finale çıkan Villarreal, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşma sonrası spor severler UEFA Avrupa Ligi Villarreal-Manchester United final maçının tarihine odaklandı. Peki, Villarreal-Manchester United maçı ne zaman? İşte, 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçı ile ilgili bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
UEFA Avrupa Ligi maçının tarihi Villarreal-Manchester United eşleşmesinin kesinleşmesinin ardından merak konusu oldu. İngiliz devi Manchester United ve İspanyol ekibi Villareal, 2021 Avrupa Ligi şampiyonu olmak için kozlarını paylaşacak. Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanacak mücadeleden galip gelen kupayı kaldıracak. Şampiyonluk karşılaşması 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
2
Villarreal-Manchester United Avrupa Ligi final maçı ne zaman?
Villarreal ile Manchester United, UEFA Avrupa Ligi finalinde 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'da karşı karşıya gelecek.
3
Villarreal, Avrupa Ligi'nde ilk kez finale çıktı
Gecenin diğer yarı final rövanş maçında ise İspanyol ekibi Villarreal, İngiltere temsilcisi Arsenal'a konuk oldu.
Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.
Villarreal, ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Manchester United'ın rakibi oldu.
4
UEFA Avrupa Ligi finali 9 bin 500 seyirci önünde oynanacak
UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.
Buna göre, Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.
5
Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.