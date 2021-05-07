Avrupa Ligi Villarreal-Manchester United maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçı için tarih belli oldu!

Villarreal, Avrupa Ligi'nde ilk kez finale çıktı Gecenin diğer yarı final rövanş maçında ise İspanyol ekibi Villarreal, İngiltere temsilcisi Arsenal'a konuk oldu.



Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sonuçlandı.



Villarreal, ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde finale çıktı ve Manchester United'ın rakibi oldu.