Avrupa kulübünün Vedat Muriç pişmanlığı! "Kaçırılmış fırsat..."
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla devlerin radarına giren Vedat Muriç, Avrupa'nın köklü bir kulübünü pişman etti...
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Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren Vedat Muriç, gündem olmaya devam ediyor.
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BÜYÜK PİŞMANLIK!..
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü için Avrupalı kulübün yetkililerinin büyük bir pişmanlık duyduğu belirtildi.
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Voetbal24.be adlı internet sitesinde yer alan haberde okuyuculara aktarıldı.
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PİYASA DEĞERİ ARTTI
Anderlecht yetkililerinin, Çaykur Rizespor'da forma giydiği dönemde takip ettiği Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transfer oldu ve şu anda özellikle İngiliz basınına göre piyasa değerini katbekat arttırdı.
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"KAÇIRILMIŞ FIRSAT..."
Kosovalı golcüyle ilgili olarak, "Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu görüldü." yorumu yapıldı.
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"TRANSFER ŞANSIMIZ YOK"
20-25 milyon euro civarında rakamların konuşulmasından dolayı Anderlecht yetkililerinin "Bu saatten sonra Vedat Muriç'i transfer etme şansımız yok." dediği öğrenildi.
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20 MİLYON EURO...
Haberde, "Türkler, Muriç için Tottenham'ın teklifine '20 milyon eurodan aşağıya satmayız.'" Sözlerine yer verildi.
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"NAPOLİ VE LAZİO HAZIRDA"
Öte yandan Napoli ve Lazio'nun da oyuncu için hazırda beklediği, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat olduğu belirtildi.
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Fenerbahçe formasıyla toplam 28 maça çıkan Muriç, 15 gol atıp 6 da asist yaptı.