Avrupa kulübünün Vedat Muriç pişmanlığı! "Kaçırılmış fırsat..."

"KAÇIRILMIŞ FIRSAT..." Kosovalı golcüyle ilgili olarak, "Muriç, Anderlecht için kaçırılmış bir fırsat. Söylenebilecek tek şey bu. Yakın geçmişte mor beyazlılar, Vedat Muriç ile kadrolarını güçlendirmek adına istekliydi. Ancak, golcü futbolcunun sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu görüldü." yorumu yapıldı.