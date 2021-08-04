Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte turnuvanın başlangıç tarihi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Bu gelişme sonrası takımımızın katılacağı bir diğer uluslararası turnuva olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası gündeme geldi. İşte, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası hakkında bilgiler...