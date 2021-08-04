Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte turnuvanın başlangıç tarihi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Güney Kore ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, turnuvaya veda etti. Voleybolseverler şimdi ise Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na odaklandı. Peki, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Bu gelişme sonrası takımımızın katılacağı bir diğer uluslararası turnuva olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası gündeme geldi. İşte, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası hakkında bilgiler...
2
ŞAMPİYONA NE ZAMAN YAPILACAK?
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek.
3
TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile rakip oldu. Ay-yıldızlıların grubundaki maçlar, Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacak.
4
TURNUVADAKİ GRUPLAR
A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek
B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan
C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre
D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç