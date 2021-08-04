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Spor Arena
Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 07:59 | 

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman? İşte turnuvanın başlangıç tarihi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Güney Kore ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kaybeden Filenin Sultanları, turnuvaya veda etti. Voleybolseverler şimdi ise Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na odaklandı. Peki, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ne zaman?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenilerek elendi. Bu gelişme sonrası takımımızın katılacağı bir diğer uluslararası turnuva olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası gündeme geldi. İşte, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası hakkında bilgiler...

2ŞAMPİYONA NE ZAMAN YAPILACAK

ŞAMPİYONA NE ZAMAN YAPILACAK?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, 18 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek.

3TÜRKİYE HANGİ GRUPTA

TÜRKİYE HANGİ GRUPTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, D Grubu'nda Romanya, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya ve İsveç ile rakip oldu. Ay-yıldızlıların grubundaki maçlar, Romanya'nın Kaloşvar şehrinde oynanacak.

4TURNUVADAKİ GRUPLAR

TURNUVADAKİ GRUPLAR

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Rusya, Belçika, Fransa, Bosna Hersek

B Grubu: Bulgaristan, Polonya, Almanya, İspanya, Çekya, Yunanistan

C Grubu: Hırvatistan, İtalya, Belarus, Slovakya, Macaristan, İsviçre

D Grubu: Romanya, Türkiye, Hollanda, Ukrayna, Finlandiya, İsveç

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