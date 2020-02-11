Avrupa çalkalanıyor! Merih, Messi, Van Dijk, Ronaldo, Guardiola...
Messi ve Abidal arasında yaşanan tartışma Avrupa futbolunu kökünden değiştirebilir...
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Spor Arena Dış Haberler | Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler yaz transfer döneminde atılması muhtemel imzalara çevrildi.
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Barcelona'da Lionel Messi ile Sportif Direktör Eric Abidal arasında yaşanan tartışmanın ardından kulisler adeta cadı kazanına döndü.
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Arjantinli yıldızın yaz transfer döneminde Manchester City ya da Juventus'a transfer olabileceği ciddi şekilde konuşulurken, Guardiola bile bu dedikodulara cevap vermek zorunda kalmıştı.
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Katalan teknik adam, Messi'nin kariyerini Barcelona'da noktalamasını arzu ettiğini ifade etmiş ve başka bir takımın oyuncusu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini söyleyerek iddialarını geçiştirmişti.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından son bomba İngiliz basınından geldi.
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The Sun, Juventus yönetiminin Maurizio Sarri'den memnun olmadığını ve Pep Guardiola'yı takımın başına geçirmek istediğini yazdı.
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Juventus yönetiminden yakın kaynaklara dayandırılan haberde; Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin, zamanı geldiğinde Pep Guardiola'nın Juventus'u çalıştırmaya sıcak bakacağına inandığı belirtildi.
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Ancak The Sun, Juventus'un tek planının Pep Guardiola olmadığını da öne sürdü.
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Gazete, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi yarışında Juventus'un da yer aldığını ve Cristiano Ronaldo - Lionel Messi ikilisinin birlikte oynayabileceğini iddia etmişti.
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The Sun'ın son iddiası ise Virgil van Dijk hakkında oldu. İngiliz gazetesi, İtalyan devinin Hollandalı savunmacı için 150 milyon sterlinli gözden çıkardığını yazdı.
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Tecrübeli savunmacının olası transferi, Merih Demiral'ı Juventus'taki geleceğini olumsuz yönde etkileyebilir.
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Geçirdiği sakatlık sebebiyle uzun süre formasından uzak kalacak olan ve Şampiyonlar Ligi kadrosundan da çıkarılan milli futbolcumuz, yaz aylarından sürpriz bir transfere imza atabilir.
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Yaklaşık 6-7 ay sahalardan uzak kalması beklenen genç savunmacının EURO 2020'de de forma giyememesi bekleniyor.