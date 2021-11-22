Avrupa basını Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi zaferini konuşuyor! Mesut Özil, Vitor Pereira, Miguel Crespo...

AVRUPA'DA GÜNDEM FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, 4 maç sonra 3 puanla tanışırken ezeli rakibini deplasmanda 4 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi Galatasaray ise bu sezon öne geçtiği 8 maçın 4'ünde üstünlüğünü koruyamamış oldu. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yakından takip edilen derbi mücadelesi, birçok manşette yer almayı başardı.