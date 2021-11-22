MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAvrupa basını Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi zaferini konuşuyor! Mesut Özil, Vitor Pereira, Miguel Crespo...
GeriFutbol Avrupa basını Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi zaferini konuşuyor! Mesut Özil, Vitor Pereira, Miguel Crespo...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2021 - 15:26 | 

Avrupa basını Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi zaferini konuşuyor! Mesut Özil, Vitor Pereira, Miguel Crespo...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken Avrupa basını sarı-lacivertli takımın zaferine geniş yer ayırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ön plana çıkan isimler ise Mesut Özil, Vitor Pereira ve Miguel Crespo oldu. İşte derbiye dair yazılan manşetler...
2
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
3AVRUPADA GÜNDEM FENERBAHÇE

AVRUPA'DA GÜNDEM FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım, 4 maç sonra 3 puanla tanışırken ezeli rakibini deplasmanda 4 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi Galatasaray ise bu sezon öne geçtiği 8 maçın 4'ünde üstünlüğünü koruyamamış oldu. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yakından takip edilen derbi mücadelesi, birçok manşette yer almayı başardı.
4
Özellikle Alman ve Portekiz basını, sarı-lacivertlilerin yıldızları Mesut Özil ile Miguel Crespo'nun yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira'ya da geniş yer ayırdılar.
5
İşte atılan manşetlerden bazıları;
6BILD: MESUT FENERBAHÇENİN GOLCÜSÜ OLDU

BILD: MESUT FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ OLDU

Mesut Özil bir anda Fenerbahçe'nin en iyi golcüsü oldu. Ligdeki gol sayısı 4'e ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı 8 maç sonra yıktı. Son 4 lig maçından sonra Fenerbahçe büyük bir adım attı ve rahatladı. Derbi hem saha içinde hem saha dışında olağanüstüydü.
7STERN: FENERBAHÇE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

STERN: FENERBAHÇE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Mesut Özil, Kayserispor maçından sonra yükselin trendini derbide de devam ettirdi. Fenerbahçe, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerine çıktı.
8KICKER: MESUT ÖZİLLE BARIŞI SAĞLAYACAK 3 PUAN

KICKER: MESUT ÖZİL'LE BARIŞI SAĞLAYACAK 3 PUAN

Fenerbahçe, Mesut Özil'le şimdilik barışı sağlayacak çok önemli bir derbide zafer elde etti. Maçtan önce çok büyük bir baskı vardı ancak kazanmayı başardılar.
9DESPORTO AO MINUTO: CRESPODAN PEREIRAYA ZAFER

DESPORTO AO MINUTO: CRESPO'DAN PEREIRA'YA ZAFER

Miguel Crespo'nun Fenerbahçe'deki ilk golü, Vitor Pereira'ya derbi zaferi kazandırdı.
10O JOGO: ÖLÜMCÜL VURUŞ...

O JOGO: ÖLÜMCÜL VURUŞ...

Miguel Crespo'nun uzatmalarda çektiği ölümcül vuruş ve attığı sansasyonel gol, Fenerbahçe'ye İstanbul derbisinde galibiyeti getirdi.
11A BOLA: ZİRVEYE TIRMANIŞ

A BOLA: ZİRVEYE TIRMANIŞ

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Miguel Crespo'nun golüyle kazandı. Fenerbahçe, ligde 3 Ekim'den sonra ilk kez kazandı ve zirveye doğru tırmandı.
12MARCA: TARİHİ GALİBİYET

MARCA: TARİHİ GALİBİYET

Mesut Özil'in muhteşem golüyle Fenerbahçe, Türk 'El Clasico'sunu kazandı. 84. dakikada Galatasaray'ın golü VAR tarafından iptal edildi. Crespo, Fenerbahçe'ye ezeli rakibi karşısında tarihi bir galibiyet kazandırdı.
13LEQUIPE: ÇILGIN MAÇ SONU

L'EQUIPE: ÇILGIN MAÇ SONU

Ateşli Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Çılgın maç sonunun ardından Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maç sonuna kaderi VAR belirledi. Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu gol iptal edildi. Fatih Terim oyundan ihraç edildi.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi