Avrupa basını Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi zaferini konuşuyor! Mesut Özil, Vitor Pereira, Miguel Crespo...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken Avrupa basını sarı-lacivertli takımın zaferine geniş yer ayırdı.
AVRUPA'DA GÜNDEM FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım, 4 maç sonra 3 puanla tanışırken ezeli rakibini deplasmanda 4 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi Galatasaray ise bu sezon öne geçtiği 8 maçın 4'ünde üstünlüğünü koruyamamış oldu. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yakından takip edilen derbi mücadelesi, birçok manşette yer almayı başardı.
STERN: FENERBAHÇE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Mesut Özil, Kayserispor maçından sonra yükselin trendini derbide de devam ettirdi. Fenerbahçe, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerine çıktı.
A BOLA: ZİRVEYE TIRMANIŞ
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Miguel Crespo'nun golüyle kazandı. Fenerbahçe, ligde 3 Ekim'den sonra ilk kez kazandı ve zirveye doğru tırmandı.