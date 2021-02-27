Avni Yıldırım - Canelo Alvarez maçı saat kaçta, hangi kanalda? Heyecan dorukta... İşte canlı yayın bilgileri

AVNİ YILDIRIM'DAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMA Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner, maç öncesinde CNN TÜRK'e konuştu. Menajer Ahmet Öner, Yıldırım'ı 2 yıldır bu an için hazırladığını söyleyerek, "İki senelik sürecin sonunda en büyük zirveye taşıyabildim Avni'yi. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. Avni de bu fırsatı hak ediyor. Hak ettiğini de göreceğiz." şeklinde konuştu. Avni Yıldırım da, "Hazırlığımızı yaptık. Bu büyük arenada elinden gelen en iyi performansı ringe koyup inşallah halkımızı, milletimizi gururlandırmak istiyorum." dedi.



Profesyonel boksör Avni Yıldırım: Altın kemeri ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız



Meksikalı Saul Alvarez ile ABD'de karşılaşacak Yıldırım, "Böyle büyük bir arenada ülkemi temsil etmek büyük bir onur. Hiç kimse Türk boksöre şans vermiyor. Bunu insanların gözüne sokacağız. İnşallah hakkımız olan altın kemeri almak nasip olur." dedi.