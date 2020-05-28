Aurelio'nun gelişiyle ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Samet Güzel: Terraneo ve Comolli'yi futbol aklı olarak görmüyorum Samet Güzel Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olurken, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevlerinde bulunan Terraneo ve Comolli ile ilgili de dikkat çeken yorumlar yaptı.Güzel, 'Terraneo ve Comolli'yi bir futbol aklı olarak görmüyorum. Olamazlar da. Niye? Sadece oyuncu getiriyorlar. Takımın nasıl oynacağını söylemiyorlar bile. Ben felsefi bir yapı isterim. Bana oyuncu getirmesin ya. Fenerbahçe taraftarına baksın, gitsin Lefter'in heykeline baksın, Yoğurtçu Parkı'na gitsin. Camianın her kesminden insanlarla bir araya gelsin. Desin ki Fenerbahçe bunu oynar.' demişti