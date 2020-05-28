Süleyman ARAT
Aurelio'nun gelişiyle ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
Aurelio’nun göreve gelmesiyle birlikte dilden dile dolaşmaya başladı.
BULUT VE BJELİCA ÇNE ÇIKMIŞTI AMA
Fenerbahçe bilindiği gibi teknik direktör adaylarını ikiye indirmiş Nenad Bjelica ve Erol Bulut öne çıkan isimler olmuştu.
TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK
Fakat sarı lacivertli yönetimin aklındaki şablon ise sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak türden...
EFSANE KADRO BİR ARAYA MI GELİYOR
Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Zico’nun teknik adam olarak göreve gelmesinin Fenerbahçe’ye müthiş bir hava getireceği düşünülürken, “Efsane kadro bir araya mı geliyor” sorusu da akıllara geliyor
Aynı şekilde Bulut teknik direktör koltuğuna oturursa Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi Fenerbahçelilerin sevgilisi durumundaki efsane isimler de bir araya gelmiş olacak.
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