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GeriFutbol Aurelio'nun gelişiyle ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
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Hürriyet
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Futbol
Süleyman ARAT
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 07:53,

Aurelio'nun gelişiyle ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Aurelio’nun göreve gelmesiyle birlikte dilden dile dolaşmaya başladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe kimin getirileceği henüz netleşmemişken böyle bir atama yapılması doğal olarak, “Neden Aurelio seçildi?” sorusuna yol açmıştı.

2CAMİA BUNU KONUŞUYOR
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CAMİA BUNU KONUŞUYOR

Camianın dillendirdiği iddia ise çok konuşulacak...

3BULUT VE BJELİCA ÇNE ÇIKMIŞTI AMA
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BULUT VE BJELİCA ÇNE ÇIKMIŞTI AMA

Fenerbahçe bilindiği gibi teknik direktör adaylarını ikiye indirmiş Nenad Bjelica ve Erol Bulut öne çıkan isimler olmuştu.

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Şu an Alanyaspor’u çalıştıran ve 1995-99 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Erol Bulut, Ali Koç'un divan konuşmasında 'Camiayı tanıyan' nitelendirmesiyle öne çıkan isim olmuştu.

5TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK
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TARAFTARI HEYECANLANDIRACAK

Fakat sarı lacivertli yönetimin aklındaki şablon ise sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıracak türden...

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Sarı lacivertlileri 100. yılında şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finale kadar yükselten Zico’nun adı, Aurelio’nun göreve gelmesiyle birlikte dilden dile dolaşmaya başladı.

7EFSANE KADRO BİR ARAYA MI GELİYOR
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EFSANE KADRO BİR ARAYA MI GELİYOR

Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Zico’nun teknik adam olarak göreve gelmesinin Fenerbahçe’ye müthiş bir hava getireceği düşünülürken, “Efsane kadro bir araya mı geliyor” sorusu da akıllara geliyor

8ESKİLER TEKRAR BULUŞABİLİR
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ESKİLER TEKRAR BULUŞABİLİR

Nitekim, Zico’lu F.Bahçe döneminde yönetici olan Ali Koç şimdi başkan, takımın dinamosu Mehmet Aurelio ve kaleci Volkan Demirel yardımcı antrenör konumunda.

9SAĞ BEK GÖKHAN
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SAĞ BEK GÖKHAN

Ayrıca sağ bek için de Gökhan Gönül’ün adı geçiyor. 

10TUNCAY ŞANLI
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TUNCAY ŞANLI

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği belirtiliyor...

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Aynı şekilde Bulut teknik direktör koltuğuna oturursa Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu gibi Fenerbahçelilerin sevgilisi durumundaki efsane isimler de bir araya gelmiş olacak.

12ÇEYREK FİNALE TAŞIDI
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ÇEYREK FİNALE TAŞIDI

Sarı lacivertlilerin 100. yılda takımı şampiyonluğa ulaştıran Arthur Zico, 2008'de de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı.

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Daha sonra Zico'nun görevine Aziz Yıldırım döneminde son verilmişti.

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Samet Güzel: Terraneo ve Comolli'yi futbol aklı olarak görmüyorum

Samet Güzel Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olurken, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevlerinde bulunan Terraneo ve Comolli ile ilgili de dikkat çeken yorumlar yaptı.Güzel, 'Terraneo ve Comolli'yi bir futbol aklı olarak görmüyorum. Olamazlar da. Niye? Sadece oyuncu getiriyorlar. Takımın nasıl oynacağını söylemiyorlar bile. Ben felsefi bir yapı isterim. Bana oyuncu getirmesin ya. Fenerbahçe taraftarına baksın, gitsin Lefter'in heykeline baksın, Yoğurtçu Parkı'na gitsin. Camianın her kesminden insanlarla bir araya gelsin. Desin ki Fenerbahçe bunu oynar.' demişti

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