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GeriFutbol Atletico Madrid - Liverpool maçında Mohamed Salah'ı şok eden anlar! İnanamadı...
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Futbol
Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 11:18, /

Atletico Madrid - Liverpool maçında Mohamed Salah'ı şok eden anlar! İnanamadı...

Şampiyonlar Ligi'nin merakla beklenen maçında Atletico Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi.

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Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, maçın henüz başında 4. dakikada Saul Niguez'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanırken rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

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Karşılaşmaya damga vuran olay ise Mohamed Salah'ın maçın ikinci yarısında yaşadıkları oldu.

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Premier Lig'de harikalar yaratan Liverpool'un başarısında başrolü oynayan isim hiç şüphesiz Mohamed Salah.

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Dün gece oynanan maçta Liverpool'un en büyük gol umudu olan Salah karşılaşmaya her zamanki gibi ilk 11'de başladı.

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Salah, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince çok büyük üzüntü yaşadı.

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Fakat dakikalar geçtikte beklenen gol gelmedi. Teknik direktör Klopp bu anlarda herkesi şaşırtan bir karar aldı.

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Liverpool'un rövanş öncesi en az 1 gol bulmak zorunda olduğu maçta değişiklik tabelası Mısırlı yıldız için kalktı. Panoda forma numarası 11'i gören Mohamed Salah kısa süreli bir şok yaşadı.

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Salah arkadaşlarının uyarısıyla kenara doğru yönelirken hocasının kendisine doğru uzattığı eli sıktı.

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Ancak Mısırlı yıldızın bu durumu bir hayli içerlediği hareketlerine yansıdı.

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Maçın son 20-25 dakikalık bölümünü yedek kulübesinde takip etmek durumunda kalan Salah, bitiş düdüğüyle birlikte de direkt olarak tünelin yolunu tuttu.

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Maçın istatistiklerinden biri de Atletico Madrid'in, yıldızı Saul Niguez'in gol attığı 46 maçın hiçbirini kaybetmemesi oldu.

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Çeyrek finalisti belirleyecek olan eşleşmenin ikinci maçı 11 Mart Çarşamba günü saat 23:00'da Anfield'da oynanacak

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Salah'ın etkileyici performanslarından birini daha izliyoruz...

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