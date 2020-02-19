Atletico Madrid - Liverpool maçında Mohamed Salah'ı şok eden anlar! İnanamadı...

Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, maçın henüz başında 4. dakikada Saul Niguez'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanırken rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.Karşılaşmaya damga vuran olay ise Mohamed Salah'ın maçın ikinci yarısında yaşadıkları oldu.Premier Lig'de harikalar yaratan Liverpool'un başarısında başrolü oynayan isim hiç şüphesiz Mohamed Salah.Dün gece oynanan maçta Liverpool'un en büyük gol umudu olan Salah karşılaşmaya her zamanki gibi ilk 11'de başladı.Salah, yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince çok büyük üzüntü yaşadı.Fakat dakikalar geçtikte beklenen gol gelmedi. Teknik direktör Klopp bu anlarda herkesi şaşırtan bir karar aldı.Liverpool'un rövanş öncesi en az 1 gol bulmak zorunda olduğu maçta değişiklik tabelası Mısırlı yıldız için kalktı. Panoda forma numarası 11'i gören Mohamed Salah kısa süreli bir şok yaşadı.Salah arkadaşlarının uyarısıyla kenara doğru yönelirken hocasının kendisine doğru uzattığı eli sıktı.Ancak Mısırlı yıldızın bu durumu bir hayli içerlediği hareketlerine yansıdı.Maçın son 20-25 dakikalık bölümünü yedek kulübesinde takip etmek durumunda kalan Salah, bitiş düdüğüyle birlikte de direkt olarak tünelin yolunu tuttu.Maçın istatistiklerinden biri de Atletico Madrid'in, yıldızı Saul Niguez'in gol attığı 46 maçın hiçbirini kaybetmemesi oldu.Çeyrek finalisti belirleyecek olan eşleşmenin ikinci maçı 11 Mart Çarşamba günü saat 23:00'da Anfield'da oynanacakSalah'ın etkileyici performanslarından birini daha izliyoruz...