Atatürk Olimpiyat Stadı'nın son hali mest etti!

İstanbul’un önemli stadyumlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline hazır hale geliyor.
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Hibrit çim ile yenilenen saha zemini, ışıklandırma sistemi ve modern soyunma odalarıyla 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline ev sahipliği yapacak.
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HARİKA BİR DENEYİM VADEDİYOR
Kapasitesi 72.000’e artırılan stadyum, geliştirilen toplu taşıma, internet bağlantısı ile futbolseverlere harika bir deneyim yaşatmaya hazır.
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Bununla birlikte yenilenen medya tribünü, final boyunca stadyumda görev alacak gazetecilere en iyi çalışma ortamını sağlayacak.
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MEST ETTİ
Yenileme çalışmaları süren Atatürk Olimpiyat Stadyumu son fotoğraflarıyla şimdiden futbolseverleri mest etti.
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Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan ve unutulmaz finaller arasına adını yazdıran Finale de ev sahipliği yapmıştı.
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KUPA FİNALİ DE BURADA
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu final maçının stadyumu belli oldu.
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5 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat stadı'nda oynanacak.
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TFF, daha önce 21 Mayıs 2010 olarak açıklanan final maçının tarihinin 5 Mayıs 2020 tarihe alındığını açıkladı.
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TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA
"UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak."
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ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU HAKKINDA
Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yer alan bir stadyumdur.
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Adını ülkenin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten alan tesis, kapasite olarak ülkedeki en büyük stadyumdur.
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Olimpiyat Oyunlarına hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmine ve futboluna hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır.