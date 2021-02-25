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Futbol
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 08:19 | 

Atalanta Real Madrid maçına damga vuran hakem kararı! 'Real Madrid lobisi...'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Real Madrid arasında oynanan ilk maça, ev sahibinin gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

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İtalya temsilcisi Atalanta, İspanyol devi Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bergama'da konuk etti.

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Real Madrid, 86. dakikada Ferland Mendy'nin attığı şık golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve İspanya'ya avantajla döndü.

317. DAKİKADA KIRMIZI KART
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17. DAKİKADA KIRMIZI KART

Kıran kırana başlayan maçın henüz 17. dakikada Atalanta'da Remo Freuler, savunma arkasına sarkan Ferland Mendy'ye ceza alanına girerken yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

4İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ
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İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ

Freuler'i çok düşünmeden kırmızı kartla oyun dışına gönderen Alman hakem Tobias Stieler, bütün itirazlara rağmen kararını değiştirmedi.

5KARAR ÇOK KONUŞULDU
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KARAR ÇOK KONUŞULDU

Atalanta'da Freuler'in kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar, Real Madrid'in UEFA'daki yüksek lobisi sebebiyle yine hakemlerden yardım aldığı yönünde yorumlar yaptı.

610 YIL SONRA YİNE...
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10 YIL SONRA YİNE...

Nisan 2011'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e konuk olan Tottenham'da Peter Crouch, 8 ve 15. dakikalarda sarı kart görüp kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Atalantalı Freuler'in gördüğü kırmızı kart, Crouch'tan bu yana Real Madrid'in rakiplerine Devler Ligi'nde çıkan en erken kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

7REAL MADRİD RAHAT TURLAMIŞTI
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REAL MADRİD RAHAT TURLAMIŞTI

10 yıl önceki mücadelede Crouch'ın kırmızı kartı sonrası maçı 4-0 kazanan Real Madrid, rövanşı da 1-0 galip kapatıp turu geçen taraf olmuştu.

8ATALANTA İYİ DİRENDİ
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ATALANTA İYİ DİRENDİ

17. dakikada güçlü rakibi karşısında 10 kişi kalan Atalanta, maç boyunca ayakta kalarak Real Madrid'e rahat bir galibiyet şansı tanımadı. İspanyol devinin golü Mendy'nin 86. dakikadaki şut becerisiyle geldi.

9CASEMIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
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CASEMIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bergamo'daki maçı kazanan Real Madrid, rövanş maçı için önemli bir ismini ise kaybetti. 23. dakikada sarı kart gören Carlos Casemiro, Madrid'deki rövanş maçında cezalı duruma düştü.

10RÖVANŞ 16 MARTTA
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RÖVANŞ 16 MART'TA

Real Madrid ile Atalanta, bu maçın rövanşını 16 Mart'ta Real Madrid'in antrenman tesislerinde bulunan Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak.

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