Atalanta Real Madrid maçına damga vuran hakem kararı! 'Real Madrid lobisi...'

10 YIL SONRA YİNE... Nisan 2011'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e konuk olan Tottenham'da Peter Crouch, 8 ve 15. dakikalarda sarı kart görüp kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Atalantalı Freuler'in gördüğü kırmızı kart, Crouch'tan bu yana Real Madrid'in rakiplerine Devler Ligi'nde çıkan en erken kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.