Atalanta Real Madrid maçına damga vuran hakem kararı! 'Real Madrid lobisi...'

İtalya temsilcisi Atalanta, İspanyol devi Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bergama'da konuk etti.
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Real Madrid, 86. dakikada Ferland Mendy'nin attığı şık golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve İspanya'ya avantajla döndü.
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17. DAKİKADA KIRMIZI KART
Kıran kırana başlayan maçın henüz 17. dakikada Atalanta'da Remo Freuler, savunma arkasına sarkan Ferland Mendy'ye ceza alanına girerken yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.
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İTİRAZLAR KARARI DEĞİŞTİRMEDİ
Freuler'i çok düşünmeden kırmızı kartla oyun dışına gönderen Alman hakem Tobias Stieler, bütün itirazlara rağmen kararını değiştirmedi.
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KARAR ÇOK KONUŞULDU
Atalanta'da Freuler'in kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar, Real Madrid'in UEFA'daki yüksek lobisi sebebiyle yine hakemlerden yardım aldığı yönünde yorumlar yaptı.
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10 YIL SONRA YİNE...
Nisan 2011'de Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e konuk olan Tottenham'da Peter Crouch, 8 ve 15. dakikalarda sarı kart görüp kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Atalantalı Freuler'in gördüğü kırmızı kart, Crouch'tan bu yana Real Madrid'in rakiplerine Devler Ligi'nde çıkan en erken kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.
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REAL MADRİD RAHAT TURLAMIŞTI
10 yıl önceki mücadelede Crouch'ın kırmızı kartı sonrası maçı 4-0 kazanan Real Madrid, rövanşı da 1-0 galip kapatıp turu geçen taraf olmuştu.
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ATALANTA İYİ DİRENDİ
17. dakikada güçlü rakibi karşısında 10 kişi kalan Atalanta, maç boyunca ayakta kalarak Real Madrid'e rahat bir galibiyet şansı tanımadı. İspanyol devinin golü Mendy'nin 86. dakikadaki şut becerisiyle geldi.
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CASEMIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Bergamo'daki maçı kazanan Real Madrid, rövanş maçı için önemli bir ismini ise kaybetti. 23. dakikada sarı kart gören Carlos Casemiro, Madrid'deki rövanş maçında cezalı duruma düştü.
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RÖVANŞ 16 MART'TA
Real Madrid ile Atalanta, bu maçın rövanşını 16 Mart'ta Real Madrid'in antrenman tesislerinde bulunan Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynanacak.