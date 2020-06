At yarışları ne zaman başlıyor? TJK tarih verdi!

Yaklaşık üç aydır yarışlardan uzak kalan yarışseverler at yarışlarının yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle at yarışlarına 20 Mart'ta verilen aranın ardından, hasretin ne zaman biteceği TJK tarafından açıklandı. İşte, 'At yarışları ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı...