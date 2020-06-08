At yarışları ne zaman başlıyor? TJK tarih verdi!

TJK'dan yapılan açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışların yeniden start alacağı tarih belli oldu. Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu tarihi de netleşti. Peki, at yarışları ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yaklaşık üç aydır yarışlardan uzak kalan yarışseverler at yarışlarının yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle at yarışlarına 20 Mart'ta verilen aranın ardından, hasretin ne zaman biteceği TJK tarafından açıklandı. İşte, 'At yarışları ne zaman başlıyor?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
TJK'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak. TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.
3
Abone Ol
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.
4
Abone Ol
TJK'nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.