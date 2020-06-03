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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 09:55,

At yarışları ne zaman başlıyor? TJK tarih verdi!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkisinde bulunan hipodromlarda at yarışlarına bir süre ara verilmişti. At yarışlarına verilen aranın ne zaman son bulacağı belli oldu. Bu gelişmenin ardından yarış tutkunlarının merak ettiği tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, at yarışları ne zaman başlıyor?

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıklamıştı. Şimdi ise yarış programı belli oldu. Yarışseverler de bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, TJK'dan yapılan o açıklama...

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TJK'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü başlayacak. TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.

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TJK'nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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