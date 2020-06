Spor Arena Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 09:55 , 03 Haziran 2020 - 09:55

At yarışları ne zaman başlıyor? TJK tarih verdi!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yetkisinde bulunan hipodromlarda at yarışlarına bir süre ara verilmişti. At yarışlarına verilen aranın ne zaman son bulacağı belli oldu. Bu gelişmenin ardından yarış tutkunlarının merak ettiği tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, at yarışları ne zaman başlıyor?