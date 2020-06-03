At yarışları ne zaman başlıyor? TJK tarih verdi!

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), koronavirüs salgını nedeniyle at yarışlarının ikinci bir bildirime kadar ertelendiğini açıklamıştı. Şimdi ise yarış programı belli oldu. Yarışseverler de bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, TJK'dan yapılan o açıklama...