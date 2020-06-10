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HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriAt yarışı heyecanı 82 gün sonra yeniden başladı! Veliefendi'de harika görüntüler...
GeriDiğer At yarışı heyecanı 82 gün sonra yeniden başladı! Veliefendi'de harika görüntüler...
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Hürriyet
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DHA - AA
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 16:12,

At yarışı heyecanı 82 gün sonra yeniden başladı! Veliefendi'de harika görüntüler...

Hasret, muhteşem görüntülerle son buldu...

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinde ara verilen at yarışları 82 gün sonra bugün gerçekleştirilen koşularla yeniden başladı.

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Hem İstanbul’da hem Elazığ hipodromunda yarışlar yeniden start aldı.

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Atçılık sektörü başlayan yarışlar sonrası hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak rahat bir nefes aldı.

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Yarışlar olmasa da pandemi sürecinde her gün antrenmanlar yapıldı, atların bakımı gerçekleşti. Masrafları ağır olan sektör şimdi yeniden eski günlere dönmenin heyecanını yaşıyor.

5BAŞKAN ADALI: HERKESE HAYIRLI OLSUN
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BAŞKAN ADALI: "HERKESE HAYIRLI OLSUN"

TJK Başkanı Serdal Adalı, "Yaklaşık 80 gün sonra yarışlara başlayacağız. Adeta durma noktası yaşadık. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir yarış sezonu diliyorum" dedi.

6HİPODROM İÇİNDE MASKESİZ GEZMEZ KESİNLİKLE YASAK, BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ
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"HİPODROM İÇİNDE MASKESİZ GEZMEZ KESİNLİKLE YASAK, BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ"

Hipodrom içerisinde maskesiz gezmenin kesinlikle yasak olduğunu ifade eden Adalı, DHA’ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Hipodrom dahilinde maskesiz gezmez kesinlikle yasak. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar uyguluyoruz.

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Sağlık Bakanlığımızın verdiği talimatlara harfiyen uyduğumuz gibi ekstradan bizim de aldığımız önlemler var. Onları da yerine getiriyoruz. Zaten seyircisiz bir yarış sezonu başladı. Önlemler üst düzeyde"

8YARIŞLARIN BAŞLAMASIYLA GEÇİRDİĞİMİZ SIKINTILARI UNUTUP, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ
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"YARIŞLARIN BAŞLAMASIYLA GEÇİRDİĞİMİZ SIKINTILARI UNUTUP, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

"80 günde hipodromda hayat durmadı. Tüm at sahipleri, bu sektörde olan herkes ciddi sıkıntılar yaşadı. Ama bugün yarışların başlaması itibarıyla geçirdiğimiz sıkıntıları unutup, önümüze bakacağız."

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Sağlık sorunları, her şeyden önce gelir. Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum."

10CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM
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"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Cumhurbaşkanımız ayın 10’unda hipodromları açabilirsiniz dediğinde, bütün camia havalara uçtu. Cumhurbaşkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız iyi bir sezon olur"

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