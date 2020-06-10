At yarışı heyecanı 82 gün sonra yeniden başladı! Veliefendi'de harika görüntüler...
Hasret, muhteşem görüntülerle son buldu...
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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart tarihinde ara verilen at yarışları 82 gün sonra bugün gerçekleştirilen koşularla yeniden başladı.
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Hem İstanbul’da hem Elazığ hipodromunda yarışlar yeniden start aldı.
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Atçılık sektörü başlayan yarışlar sonrası hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak rahat bir nefes aldı.
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Yarışlar olmasa da pandemi sürecinde her gün antrenmanlar yapıldı, atların bakımı gerçekleşti. Masrafları ağır olan sektör şimdi yeniden eski günlere dönmenin heyecanını yaşıyor.
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BAŞKAN ADALI: "HERKESE HAYIRLI OLSUN"
TJK Başkanı Serdal Adalı, "Yaklaşık 80 gün sonra yarışlara başlayacağız. Adeta durma noktası yaşadık. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. Kazasız, belasız bir yarış sezonu diliyorum" dedi.
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"HİPODROM İÇİNDE MASKESİZ GEZMEZ KESİNLİKLE YASAK, BUNUNLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ"
Hipodrom içerisinde maskesiz gezmenin kesinlikle yasak olduğunu ifade eden Adalı, DHA’ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Hipodrom dahilinde maskesiz gezmez kesinlikle yasak. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar uyguluyoruz.
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Sağlık Bakanlığımızın verdiği talimatlara harfiyen uyduğumuz gibi ekstradan bizim de aldığımız önlemler var. Onları da yerine getiriyoruz. Zaten seyircisiz bir yarış sezonu başladı. Önlemler üst düzeyde"