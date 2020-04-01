Ashley Cole ve sevgilisi Sharon Canu soyuldu

The Sun'da yer alan habere göre; Yüzleri maskeli ve kamuflaj giyen soyguncuların eve arka kapıdan girerek 39 yaşındaki Ashley Cole'u sandalyeye bağlayarak etkisiz hale getirdikleri iddia edildi.İngiliz polisi 21 Ocak günü saat 21.45'te gerçekleşen soygunla ilgili soruşturma başlattı.Olayın tanıklarından bir isim Korkunç bir deneyimdi. Soyguncular çok profesyonel ve ne yaptıklarını biliyorlardı ifadelerini kullandı.Ashley Cole'un komşuları ise polisin kendilerini sorguladığı belirterek, Onu gizli tutmak istiyorlardı. Bizden bunun hakkında konuşmamamızı istediler...Böyle güzel ve evlerin birbirine yakın olduğu bölgede bu olayın yaşanıyor olmasını düşünmek korkutucu şeklinde konuştular.Haberde Chelsea altyapısında görev yapan Ashley Cole'un fiziki bir zarar görmediği ancak olay sonrası psikolojik olarak aşırı derecede sarsıldığı ifade edildi.