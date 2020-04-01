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Futbol
Haber Giriş: 01 Nisan 2020 - 15:49, /

Ashley Cole ve sevgilisi Sharon Canu soyuldu

Ashley Cole ve sevglisi Sharon Canu, evlerinde maskeli soyguncular tarafından saldırıya uğradı. Çiftin evlerinden çok sayıda değerli mücevher çalındı.

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The Sun'da yer alan habere göre; Yüzleri maskeli ve kamuflaj giyen soyguncuların eve arka kapıdan girerek 39 yaşındaki Ashley Cole'u sandalyeye bağlayarak etkisiz hale getirdikleri iddia edildi.

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İngiliz polisi 21 Ocak günü saat 21.45'te gerçekleşen soygunla ilgili soruşturma başlattı.

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Olayın tanıklarından bir isim "Korkunç bir deneyimdi. Soyguncular çok profesyonel ve ne yaptıklarını biliyorlardı" ifadelerini kullandı.

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Ashley Cole'un komşuları ise polisin kendilerini sorguladığı belirterek, "Onu gizli tutmak istiyorlardı. Bizden bunun hakkında konuşmamamızı istediler...

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Böyle güzel ve evlerin birbirine yakın olduğu bölgede bu olayın yaşanıyor olmasını düşünmek korkutucu" şeklinde konuştular.

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Haberde Chelsea altyapısında görev yapan Ashley Cole'un fiziki bir zarar görmediği ancak olay sonrası psikolojik olarak aşırı derecede sarsıldığı ifade edildi.

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