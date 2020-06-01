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GeriFutbol Asena Dursun'dan Ahmet Dursun itirafı: Beni tavuk pilavcıya götürdü
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 13:52,

Asena Dursun'dan Ahmet Dursun itirafı: Beni tavuk pilavcıya götürdü

Asena Dursun, Ahmet Dursun ile ilişkisinin bilinmeyenlerini anlattı.

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Beşiktaş tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Ahmet Dursun hakkında eşi Asena Dursun'dan samimi itiraflar geldi.

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Ahmet Dursun, 2019 yılının Eylül ayında oyuncu Gurur Aydoğan'ın kardeşi Asena Demirbağ ile Fransa'nın başkenti Paris'te dünya evine girmişti.

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Geçtiğimiz Nisan ayında ise kızları Lidya dünyaya gelmişti.

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Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa isimli programa konuşan Asena Dursun, ilişkinin başlarında yaşadığı korkuları anlattı.

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"İlişkinin başında korkularım oldu. Çünkü Ahmet 42 yaşında, ben ise 23. Ailem karşı çıktı."

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"Ayrıca tanıyanlar çapkın olduğunu söyledi. Biraz da ciddiyetsizdi; beni yolda gördüğü tavuk-pilavcıya götürmüştü"

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