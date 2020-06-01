Asena Dursun'dan Ahmet Dursun itirafı: Beni tavuk pilavcıya götürdü

Beşiktaş tarihinin unutulmaz isimlerinden olan Ahmet Dursun hakkında eşi Asena Dursun'dan samimi itiraflar geldi.Ahmet Dursun, 2019 yılının Eylül ayında oyuncu Gurur Aydoğan'ın kardeşi Asena Demirbağ ile Fransa'nın başkenti Paris'te dünya evine girmişti.Geçtiğimiz Nisan ayında ise kızları Lidya dünyaya gelmişti.Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa isimli programa konuşan Asena Dursun, ilişkinin başlarında yaşadığı korkuları anlattı.İlişkinin başında korkularım oldu. Çünkü Ahmet 42 yaşında, ben ise 23. Ailem karşı çıktı.Ayrıca tanıyanlar çapkın olduğunu söyledi. Biraz da ciddiyetsizdi; beni yolda gördüğü tavuk-pilavcıya götürmüştü