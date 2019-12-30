Arşivden neler çıktı neler! İlk defa göreceksiniz...
Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aziz Yıldırım - Serhat Akın
2
Lucescu - Şenol Güneş
3
Rüştü Reçber
4
Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..
Spor Arena arşivine özel ilginizi çekecek fotoğraflar burada...
5
Rıdvan Dilmen
6
Popescu - Hagi
7
Fatih Terim
8
Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...
9
Fatih Akyel - Ümit Özat
10
Alpay-Engin
11
Ceyhun Eriş
12
Tolunay Kafkas
13
Ümit Karan
İşte Hürriyet arşivinden sizi gerilere götürecek en özel fotoğraflar...
14
Süleyman Seba - Aziz Yıldırım
15
Abdullah Avcı ve İstanbulspor yılları...
16
Sinan Engin - Christoph Daum
17
Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım
18
Tolunay Kafkas
19
Mustafa İzzet
20
Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında
21
Aziz Yıldırım - Tanju Çolak
22
Hidayet Türkoğlu
23
Semih Şentürk
24
Şenol Güneş - Alpay Özalan
25
Alpay-Rıdvan-Sergen
26
Serhat Akın
27
Metin-Ali Feyyaz
28
Olcay Şahan
29
Tayfun Korkut - Serdar Tatlı
30
Ersun Yanal, Denizlispor şampiyonluğu
31
Aziz Yıldırım - Serhat Akın
32
Serhat Akın - Ali Güneş
33
Okan-Suat-Emre
34
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
35
Rüştü - Ali Şen
36
Rıza Çalımbay
37
İlhan Mansız (2002)
38
Emre Belözoğlu
39
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
40
Rıdvan Dilmen
41
Hagi - Sergen Yalçın
42
Gheorghe Hagi, Galatasaray'dan önce İspanyol devi Real Madrid'in de formasını giymişti...
43
Burak Yılmaz
44
Aziz Yıldırım
45
Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.
46
Şenol Güneş - Alpay Özalan
47
Aziz Yıldırım - İlhan Cavcav
48
Rüştü Reçber ve ailesi
49
Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber
50
Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan
51
Rüştü Reçber
52
53
Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...
54
55
Ümit Özat...
56
57
Hagi - Bülent Korkmaz
58
Mircea Lucescu
59
Sergen Yalçın - Fatih Akyel
60
61
Türkiye macerası 2005 senesinde başlayan, Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.
62
Nijerya'nın Grays International takımında forma giyerken rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın ekibi tarafından keşfedilen Promise için Türkiye, hayallerine gidecek olan adımın başlangıcıydı.
63
31 yaşında hayatını kaybeden başarlılı forvetten gelen kara haber sporseverleri üzdü. Promise, Türkiye'ye geldiği zaman annesiyle birlikte böyle objektif karşısına geçmişti.
64
65
Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...
66
67
68
69
Claudio Taffarel
70
Ersen Martin - Beşiktaş (1999)
71
Gökhan Töre
72
Capone - Taffarel
73
Fikret Orman
74
75
76
77
78
79
80
81
Alpay Özalan
82
Emre Belözoğlu
83
Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız
84
85
Hugo Almeida
86
Werner Lorant'ın imza töreni
87
Emre Belözoğlu
88
İsmail Köybaşı
89
Atınç Nukan
90
Ricardo Quaresma
91
Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim
92
Burcu Hakyemez
93
Carlos Arroyo
94
Lukas Podolski
95
Ricardo Quaresma
96
Atiba Hutchinson
97
Gökhan Saki
98
Lucescu - Sinan Engin
99
Jose Sosa
100
Kenan Sofuoğlu
101
Jose Sosa
102
Jose Sosa
103
Rıza Kayaalp
104
Fikret Orman
105
Cedi Osman
106
Gökhan Zan - Ümit Aydın
107
Gürkan Uygun
108
Gürkan Uygun
109
Hagi - Tugay Kerimoğlu
110
111
Alpay Özalan
112
İsmail Köybaşı
113
Jermaine Jones
114
Jermaine Jones
115
116
Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..