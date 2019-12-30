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Futbol
Foto: Hürriyet
Haber Giriş: 30 Aralık 2019 - 07:41,

Arşivden neler çıktı neler! İlk defa göreceksiniz...

Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...

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1

Aziz Yıldırım - Serhat Akın

2

Lucescu - Şenol Güneş

3Rüştü Reçber

Rüştü Reçber

4Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..

Sergen Yalçın, Fenerbahçe yılları..

Spor Arena arşivine özel ilginizi çekecek fotoğraflar burada...

5Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

6

Popescu - Hagi

7Fatih Terim

Fatih Terim

8

Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...

9Fatih Akyel - Ümit Özat

Fatih Akyel - Ümit Özat

10

Alpay-Engin

11Ceyhun Eriş

Ceyhun Eriş

12Tolunay Kafkas

Tolunay Kafkas

13Ümit Karan

Ümit Karan

İşte Hürriyet arşivinden sizi gerilere götürecek en özel fotoğraflar...

14Süleyman Seba - Aziz Yıldırım

Süleyman Seba - Aziz Yıldırım

15Abdullah Avcı ve İstanbulspor yılları...

Abdullah Avcı ve İstanbulspor yılları...

16Sinan Engin - Christoph Daum

Sinan Engin - Christoph Daum

17Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım

Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım

18Tolunay Kafkas

Tolunay Kafkas

19Mustafa İzzet

Mustafa İzzet

20Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında

Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında

21Aziz Yıldırım - Tanju Çolak

Aziz Yıldırım - Tanju Çolak

22Hidayet Türkoğlu

Hidayet Türkoğlu

23Semih Şentürk

Semih Şentürk

24Şenol Güneş - Alpay Özalan

Şenol Güneş - Alpay Özalan

25Alpay-Rıdvan-Sergen

Alpay-Rıdvan-Sergen

26Serhat Akın

Serhat Akın

27Metin-Ali Feyyaz

Metin-Ali Feyyaz

28Olcay Şahan

Olcay Şahan

29Tayfun Korkut - Serdar Tatlı

Tayfun Korkut - Serdar Tatlı

30Ersun Yanal, Denizlispor şampiyonluğu

Ersun Yanal, Denizlispor şampiyonluğu

31Aziz Yıldırım - Serhat Akın

Aziz Yıldırım - Serhat Akın

32Serhat Akın - Ali Güneş

Serhat Akın - Ali Güneş

33Okan-Suat-Emre

Okan-Suat-Emre

34

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

35Rüştü - Ali Şen

Rüştü - Ali Şen

36Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay

37İlhan Mansız (2002)

İlhan Mansız (2002)

38Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

39Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

40Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

41Hagi - Sergen Yalçın

Hagi - Sergen Yalçın

42

Gheorghe Hagi, Galatasaray'dan önce İspanyol devi Real Madrid'in de formasını giymişti...

43Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

44Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım

45Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.

Şenol Güneş, Giray Bulak ve Sadi Tekelioğlu düğünde horon oynuyor.

46Şenol Güneş - Alpay Özalan

Şenol Güneş - Alpay Özalan

47Aziz Yıldırım - İlhan Cavcav

Aziz Yıldırım - İlhan Cavcav

48

Rüştü Reçber ve ailesi

49

Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber

50

Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan

51

Rüştü Reçber

52
53

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...

54
55

Ümit Özat...

56
57

Hagi - Bülent Korkmaz

58

Mircea Lucescu

59

Sergen Yalçın - Fatih Akyel

60
61

Türkiye macerası 2005 senesinde başlayan, Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

62

Nijerya'nın Grays International takımında forma giyerken rahmetli başkan İlhan Cavcav'ın ekibi tarafından keşfedilen Promise için Türkiye, hayallerine gidecek olan adımın başlangıcıydı.

63

31 yaşında hayatını kaybeden başarlılı forvetten gelen kara haber sporseverleri üzdü. Promise, Türkiye'ye geldiği zaman annesiyle birlikte böyle objektif karşısına geçmişti.

64
65

Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...

66
67
68
69

Claudio Taffarel

70Ersen Martin - Beşiktaş (1999)

Ersen Martin - Beşiktaş (1999)

71

Gökhan Töre

72

Capone - Taffarel

73

Fikret Orman

74
75
76
77
78
79
80
81

Alpay Özalan

82

Emre Belözoğlu

83

Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız

84
85

Hugo Almeida

86

Werner Lorant'ın imza töreni

87

Emre Belözoğlu

88

İsmail Köybaşı

89

Atınç Nukan

90

Ricardo Quaresma

91

Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim

92

Burcu Hakyemez

93

Carlos Arroyo

94

Lukas Podolski

95

Ricardo Quaresma

96

Atiba Hutchinson

97

Gökhan Saki

98

Lucescu - Sinan Engin

99

Jose Sosa

100

Kenan Sofuoğlu

101

Jose Sosa

102

Jose Sosa

103

Rıza Kayaalp

104

Fikret Orman

105

Cedi Osman

106

Gökhan Zan - Ümit Aydın

107

Gürkan Uygun

108

Gürkan Uygun

109

Hagi - Tugay Kerimoğlu

110
111

Alpay Özalan

112

İsmail Köybaşı

113

Jermaine Jones

114

Jermaine Jones

115
116

Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..

117
118

Jose Sosa

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