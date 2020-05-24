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GeriFutbol Armand Traore: Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söyleyip beni kandırdılar
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Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 09:58,

Armand Traore: Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söyleyip beni kandırdılar

Çaykur Rizespor'un eski oyuncusu Armand Traore, Türkiye günleriyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Arsenal ve Juventus formaları da giyen Traore, Fenerbahçe'yle ilgili de bir itirafta bulundu.

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Kariyerinde daha önce Arsenal ve Juventus formaları giyen Armand Traore, 20 Temmuz 2018'de Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.

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Senegalli sol bek oyuncusu, Türkiye günleriyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

3İŞTE TRAORENİN SÖZLERİ
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İŞTE TRAORE'NİN SÖZLERİ

"İngiltere'den sonra Rizespor'a imza attım. Onlar bana bir hayal sattı, bana 1 sezon sonra, takıma iyi katkı verirsem, Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söylediler. Buna aldandım.

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Transferimin ardından öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyeceklerdi ancak aylarca para vermediler.

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Ailem İngiltere'deydi ve bu zorlu bir durumdu. Bir avukat aracılığıyla kulübe ihtar çektim.

6AİLEMİ GÖRMEME İZİN VERMEDİLER
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AİLEMİ GÖRMEME İZİN VERMEDİLER

Bu hiç hoşlarına gitmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim.

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Bazen tek başıma çalıştım. Milli takım arasında kimse yokken, beni idman sahasına çağırıp, idman yapmamı istediler.

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Ailemi görmek için gitmeme izin vermediler. Orada kariyerimi darmadağın ettim, yaptıkları beni paramparça etti.

9DEVRE ARASINDAN BERİ KULÜP ARIYORUM
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DEVRE ARASINDAN BERİ KULÜP ARIYORUM

Tanrı'ya şükürler olsun ki, Neil Warnock beni Cardiff'e çağırdı. İmza attım, 48 saat sonra istifa etmeye karar verdi.

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Yerine gelen antrenör de benim gitmeme karar verdi. Devre arasından beri kulüp arıyorum.

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Kimse bana bir şans vermezse diye, boksa başladım. Kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Çok fazla koşuyorum, haftada 2-3 kez topla çalışmalar yapıyorum.

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Kendimi kanıtlamak istiyorum, egom yok, çalışıyorum. Evde kalıp, başka oyuncuların oynadığını izlemek, beni sinirlendiriyor."

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