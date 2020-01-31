Arda Turan'ın yeni takımı! Sürpriz...

Medipol Başakşehir'de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Arda Turan'ın geleceği yılan hikayesine döndü.Ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte tecrübeli futbolcunun herhangi bir Süper Lig takımına imza atma ihtimali kalmadı.Özellikle Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda istedi Arda Turan, Mustafa Cengiz ve yönetiminden yediği veto sebebiyle sarı kırmızılı ekibe geri dönemedi.Galatasaray'ın yanı sıra Kasımpaşa ve Antalyaspor'la da adı anılan Arda Turan, transfer tahtasının kapanmasıyla bu ekiplere de imza atamadı.Türkiye defteri mecburen kapanan Arda Turan'ın önünde Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi seçenekler bulunuyor.33 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibi Flamengo ile görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor.Arda Turan'ın Flamengo'ya transferinde Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Filipe Luis'in yardımcı olduğu kaydedildi.Filipe Arda'nın Atletico Madrid döneminde en yakın arkadaşıydı.Diğer opsiyonlar arasında bir adım öne çıkan Flamengo'nun transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.Daha önce çıkan transfer haberlerinde Brezilya'nın bir diğer büyük kulübü Sao Paulo'nun da Arda ile yakından ilgilendiği iddia edilmişti.Öte yandan Arjantin basınına yansıyan haberlerde de Boca Juniors'un oyuncuyla temasta olduğu öne sürülmüştü.Son olarak ise Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Arda Turan iddialarını yalanlamıştı.Süğlün, “Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı” ifadelerini kullanmıştı.Arda Turan son olarak Medipol Başakşehir'de sezonun ilk yarısında 12 maçta forma giymiş gol ya da asist yapamamıştı.