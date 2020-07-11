Arda Turan'ı canlı yayında açıkladı! 'Onu istiyoruz ama...'

Adı devre arasında tekrar Galatasaray’la anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın önemli bir açıklama yapıldı.
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Başakşehir'den ayrıldıktan sonra 6 aydır futbola uzak kalan fakat formunu korumak için çalışmalarını sürdüren Arda Turan'ın gelecek sezon hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.
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ARDA TURAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Arda Turan, geçtiğimiz aylarda Spor Arena Instagram canlı yayınında"Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim. Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.
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"Galatasaray planlarının neresinde?" sorusuna karşılık Turan, "Fatih Hoca ne derse o olur. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti." demişti.
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'MUSTAFA CENGİZ İKNA OLDU'
Başkan Mustafa Cengiz'in Arda Turan transferine ikna olduğu ve yıldız oyuncuya kaptanlık pazubandı verilmesinin gündemde olduğu belirtildi.
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ARDA'DAN HABERLERE YANIT
Arda Turan bu haberler için ise "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı olsun. Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız" şeklinde konuşmuştu.
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CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Ancak Arda Turan'ın sürpriz talibi TRT Spor'un canlı yayınında açıklandı.
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Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, Eğer maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz." şeklinde konuştu.
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Bu gelişmeye karşın tecrübeli futbolcunun ilk tercihinin Galatasaray olduğu ve bu transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.
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ARDA TURAN'IN BARCELONA PERFORMANSI
Arda'nın sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla son bulurken, yıldız isim serbest kaldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. Barça kariyeri resmen sona eren Arda Turan 2.5 yıllık Barcelona kariyerinde toplam 55 resmi maça çıkarken, 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.