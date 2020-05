Arda Turan'dan Michael Jordan ve The Last Dance yorumu! 'Haksızlık yapılmış'

BİRKAN BATUK: BASKETBOLU SEVME NEDENİMİZ Bir ikon. Kesinlikle tüm dünyanın bu oyunu sevme sebebi. Sahadaki kazanma isteğini ve rekabetçi yönünü hiçbir şeyin etkilemesine izin vermeyen, hedefine ulaşabilmek adına her türlü fedakârlığı yapmaya hazır bir sporcu. Son bölümde anlatıldığı gibi sadece o ‘an’ da kalabilen ve o anın tadını çıkaran bir sporcuydu. Hepsi bir yana kendisiyle tanışmış olmanın ne denli büyük bir olay olduğunu The Last Dance sonrası çok daha iyi anladım, ne büyük şans.