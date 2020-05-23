Arda Turan'dan Michael Jordan ve The Last Dance yorumu! 'Haksızlık yapılmış'

BAHAR TOKSOY GUIDETTI: HEP EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞMIŞ Farklı bir spor dalı, farklı bir dönem ama izlerken insan kendinden o kadar şey buluyor ki. Bence profesyonel sporcular izlerken çoğu yerde empati kurabildiler. Şartlar ne olursa olsun kazanmayı düşünmek, bir adım geri atmamak, hep en iyisini yapmaya çalışmak. Bunlar bir şekilde her profesyonel sporcunun içindeki duygular. Bir spor dalına damgasını vurmuş bir ismin hayatına, duygu dünyasına bu kadar yakından bakabilmek, şahit olabilmek çok güzeldi