Arda Turan transferi için flaş iddia! Polonya...

Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a gitmeyi bekleyen Arda Turan, sarı - kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto gelince sözleşmesinin devam ettiği Barcelona'ya geri dönmüştü.Polonya basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu? sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, Evet, olur cevabını verdi. %35'lik kısım, Hayır, olamaz cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu Kararsızım şeklinde yanıtladı.Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.