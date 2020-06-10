Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a transferi ve Terim...

HATALARIMIN BEDELİNİ ÖDEDİM Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.