Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a transferi ve Terim...

Arda Turan, canlı yayında Galatasaray'a transfer olma ihtimalini değerlendirdi ve önemli açıklamalar yaptı.Galatasaray ile adı devre arasında tekrar anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın geleceği ise merak konusu oldu.Geçtiğimiz dönemde Mustafa Cengiz'in bu transfere ikna olduğu ve yıldız oyuncunun Galatasaray'da forma giymeye yakın olduğu belirtilmişti.TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Arda Turan, şampiyonluk yarışı, Galatasaray'a transfer durumu ve önemli konular hakkında açıklamalar yaptı.Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım. Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Arda Turan, Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum dedi.Galatasaray planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan Arda Turan Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim.Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz ifadelerini kullanmıştı.