MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a transferi ve Terim...
GeriFutbol Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a transferi ve Terim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 19:05,

Arda Turan canlı yayında açıkladı! Galatasaray'a transferi ve Terim...

Galatasaray'a transferi için sezon sonunun beklendiği konuşulan Arda Turan, canlı yayında konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Arda Turan, canlı yayında Galatasaray'a transfer olma ihtimalini değerlendirdi ve önemli açıklamalar yaptı.

2CENGİZ RET KARARI VERMİŞTİ AMA...
Abone Olgoogle-news

CENGİZ RET KARARI VERMİŞTİ AMA...

Galatasaray ile adı devre arasında tekrar anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın geleceği ise merak konusu oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz dönemde Mustafa Cengiz'in bu transfere ikna olduğu ve yıldız oyuncunun Galatasaray'da forma giymeye yakın olduğu belirtilmişti.

4
Abone Olgoogle-news

TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Arda Turan, şampiyonluk yarışı, Galatasaray'a transfer durumu ve önemli konular hakkında açıklamalar yaptı.

5BANA HAKSIZLIK YAPILDI
Abone Olgoogle-news

BANA HAKSIZLIK YAPILDI

Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.

6HATALARIMIN BEDELİNİ ÖDEDİM
Abone Olgoogle-news

HATALARIMIN BEDELİNİ ÖDEDİM

Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.

7ŞAMPİYONLUK FAVORİM...
Abone Olgoogle-news

ŞAMPİYONLUK FAVORİM...

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Arda Turan, "Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum" dedi.

8GALATASARAYA TRANSFER OLACAK MI
Abone Olgoogle-news

GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan Arda Turan "Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.

9BENİ ÇAĞIRIRSA GİDERİM...
Abone Olgoogle-news

BENİ ÇAĞIRIRSA GİDERİM...

Arda Turan, Spor Arena Instagram canlı yayınında ise "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim.

10
Abone Olgoogle-news

Ben sağlıklı olup işimi yapıp yoluma devam edeceğim inşallah her zaman söylüyorum Galatasaray beni çağırırsa giderim çağırmazsa tribün orada her zaman gider destekleriz" ifadelerini kullanmıştı.

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi