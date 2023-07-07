×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri

Arda Güler kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Arda Güler Real Madrid imza töreni gerçekleşti!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Arda Güler Kimdir#Arda Güler Real Madrid
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 14:25

Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç ve yetenekli futbolcu Arda Güler Real Madrid transferiyle gündemde yer alıyor. Genç oyuncu Arda Güler Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imza attı. Bu gelişmelerin ardından Arda Güler imza töreni ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Arda Güler'in hayatı ve kariyeri...

1/3Arda Güler kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı Arda Güler Real Madrid imza töreni gerçekleşti

Geçtiğimiz gün transferi resmen açıklanan ve Madrid'e giden milli futbolcu Arda Güler son günlerde gündemde yer alıyor. Real Madrid'de Fenerbahçe'den kadroya katılan Arda Güler heyecanı yaşanıyor. Genç oyuncu Real Madrid'le olan sözleşmesini imzaladı. Peki, Arda Güler kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte, Arda Güler Real Madrid detayları...

2/3ARDA GÜLER REAL MADRİD İÇİN İMZAYI ATTI

ARDA GÜLER REAL MADRİD İÇİN İMZAYI ATTI!

Arda Güler, sağlık kontrollerin ardından Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri adlı tesislerde başkan Florentino Peres ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formayı giyecek.

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık
3/3ARDA GÜLER KİMDİR

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 9 yaşındayken Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan Arda Güler, 14 yaşına geldiğinde Fenerbahçe tarafından keşfedilip alt yapı kadrosuna dahil edilmiştir. 2019 yılında ise Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda Güler, 2021 yılında U19 takımına alındı. Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde ise Arda Güler A takımda forma beklemeye başladı.

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skorla ligi üçüncü olarak tamamladı.

Arda Güler turnuvada play-off gol kralı unvanına erişti.

Arda, ilk kez Stefan Kuntz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya'yla oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi.Bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girmedi.

Arda, ilk kez Stefan Kuntz tarafından 16 Kasım 2022 tarihinde İskoçya'yla oynanacak olan hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi.Bu maçta yedekler arasında yer aldı fakat oyuna girmedi.

19 Kasım 2022 tarihinde Çekya'yla oynanan hazırlık maçının 68. dakikada oyuna dahil oldu ve 17 yaşında ilk defa millî futbolcu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Arda Güler Kimdir#Arda Güler Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık