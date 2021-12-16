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GeriSpor Ara transfer sezonu ne zaman? İşte Süper Lig'de ara transfer dönemi açılış tarihi
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Spor Arena
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 21:33 | 

Ara transfer sezonu ne zaman? İşte Süper Lig'de ara transfer dönemi açılış tarihi

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de kısa bir süre sonra başlayacak. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer döneminin, başlangıç ve bitiş tarihi sorgulanıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 2'nci transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belli olmuştu. Ligin ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala, ara transfer dönemi gündem oldu. İşte, Süper Lig'de ara transfer dönemi açılış tarihi...
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"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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