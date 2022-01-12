MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAra transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte ikinci transfer sezonu hakkında bilgiler
GeriSpor Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte ikinci transfer sezonu hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 12:24 | 

Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte ikinci transfer sezonu hakkında bilgiler

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan 2. Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye'de başladı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar, bu süre zarfında eksik bölgeleri için takviye transfer çalışmaları yapacak. Futbolseverler ise söz konusu dönemin bitiş tarihini araştırıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Şimdi ise TFF'nin aldığı karar gereği ara transfer dönemi başladı. İşte, ikinci transfer sezonu hakkında bilgiler...
2
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
3HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi Takım Harcama Limitleri'ni açıkladı.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 2021-2022 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

4
Buna göre yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi