MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAra transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte transfer sezonu başlangıç tarihi
GeriSpor Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte transfer sezonu başlangıç tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 22:07 | 

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte transfer sezonu başlangıç tarihi

2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısının sona ermesine bir hafta kala, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Ligde 18. haftanın sonuna gelinirken taraftarların gözü ara transfer dönemine çevrildi. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, ikinci transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, ara transfer dönemine yönelik bilgiler...
2
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
3
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi