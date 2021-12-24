Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte transfer sezonu başlangıç tarihi
2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısının sona ermesine bir hafta kala, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
Ligde 18. haftanın sonuna gelinirken taraftarların gözü ara transfer dönemine çevrildi. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, ikinci transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, ara transfer dönemine yönelik bilgiler...