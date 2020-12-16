Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte TFF'nin verdiği tarih

2020-2021 sezonu ara transfer tarihi hakkında sorgulamalar başladı. Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından da futbolseverlerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi...