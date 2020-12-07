Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi
2020-2021 sezonu ara transfer tarihi hakkında sorgulamalar başladı. Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından da futbolseverlerin tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?
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Takımların eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi için geri sayım başladı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında önemli bir bölüm geride kalırken, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi...
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
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Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.