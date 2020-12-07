Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi

Takımların eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi için geri sayım başladı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında önemli bir bölüm geride kalırken, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında bilgi...