Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi!
Takımların eksik bölgelerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi için geri sayım başladı. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında önemli bir bölüm geride kalırken, ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından da futbolseverlerin tarih araştırmaları hız kazandı. İşte, 2020-2021 sezonu ara transfer tarihi...
2
Abone Ol
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
3
Abone Ol
Buna göre ikinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.