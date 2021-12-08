Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 transfer sezonu tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu aldığı karar doğrultusunda 2021-2022 Futbol Sezonu 2'nci transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri önceden belli olmuştu. Ligin ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala, ara transfer dönemi gündem oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de kısa bir süre sonra başlayacak. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer döneminin, başlangıç ve bitiş tarihi sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 transfer sezonu tarihleri...