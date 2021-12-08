Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 transfer sezonu tarihleri

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de kısa bir süre sonra başlayacak. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer döneminin, başlangıç ve bitiş tarihi sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 transfer sezonu tarihleri...