Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 sezonu ara transfer tarihleri
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Spor Toto Süper Lig'de İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı. Futbolseverler şimdi ise transfer sezonu başlangıç tarihine odaklandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ermesinin ardından, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. İşte, transfer sezonu hakkında bazı bilgiler...