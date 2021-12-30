Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 sezonu ara transfer tarihleri

2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ermesinin ardından, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. İşte, transfer sezonu hakkında bazı bilgiler...