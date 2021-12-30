MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriAra transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 sezonu ara transfer tarihleri
GeriSpor Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 sezonu ara transfer tarihleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 10:50 | 

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 sezonu ara transfer tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi. Spor Toto Süper Lig'de İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı. Futbolseverler şimdi ise transfer sezonu başlangıç tarihine odaklandı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ermesinin ardından, ara transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapacak. İşte, transfer sezonu hakkında bazı bilgiler...
2
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
3
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi