Antoine Griezmann'ın fotoğrafı olay oldu! Survivor Nisa ve Sercan Yıldırım...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, hükümetin liglerin başlamasına yeşil ışık yakmasının ardından antrenmanlarına kaldığı yerden devam diyor.Yaklaşık 2.5 aylık karantina sürecinin ardından tesislerde takımla antrenmanlara başlayan futbolcuların yeni imajları dikkatlerden kaçmadı.Özellikle Fransız golcü Antoine Griezmann'in yeni stili muzip sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.Başarılı futbolcu, yeni örgülü saç modeliyle Survivor'da yıldızı parlayan Nisa'ya benzetildi.Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma birçok 'Survivor Nisa' cevabı gelirken, ayrıca Sercan Yıldırım'la ilgili de yorumla yapıldı.Hatırlanacağı üzere Sercan Yıldırım, Nisa'ya olan duygularını açıklamış ancak karşılık bulamamıştı.Nisa, Survivor'dayız malum açıkça söyleyemiyorum ama açık artırmadaki hislerimi anlamışsındır diyen Sercan Yıldırım'a kendisini abisi gibi gördüğünü söylemişti.Nisa, Diğer abilerimi nasıl görüyorsam seni de öyle görüyorum. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin, Mert abi de... ifadelerini kullanmıştı.İkili arasında geçen bu diyaloğun ardından konu kapanmış ve iki yarışmacı da oyunlara odaklanmaya devam etmişti.