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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntoine Griezmann'ın fotoğrafı olay oldu! Survivor Nisa ve Sercan Yıldırım...
GeriFutbol Antoine Griezmann'ın fotoğrafı olay oldu! Survivor Nisa ve Sercan Yıldırım...
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Futbol
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 13:06,

Antoine Griezmann'ın fotoğrafı olay oldu! Survivor Nisa ve Sercan Yıldırım...

Sosyal medya bunu konuşuyor...

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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, hükümetin liglerin başlamasına yeşil ışık yakmasının ardından antrenmanlarına kaldığı yerden devam diyor.

22.5 sonra yeni imajlar
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2.5 sonra yeni imajlar

Yaklaşık 2.5 aylık karantina sürecinin ardından tesislerde takımla antrenmanlara başlayan futbolcuların yeni imajları dikkatlerden kaçmadı.

3Griezmannın yeni stili olay oldu
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Griezmann'ın yeni stili olay oldu

Özellikle Fransız golcü Antoine Griezmann'in yeni stili muzip sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

4Nisaya benzetildi
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Nisa'ya benzetildi

Başarılı futbolcu, yeni örgülü saç modeliyle Survivor'da yıldızı parlayan Nisa'ya benzetildi.

5Sercan Yıldırım mesajları geldi
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Sercan Yıldırım mesajları geldi

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma birçok 'Survivor Nisa' cevabı gelirken, ayrıca Sercan Yıldırım'la ilgili de yorumla yapıldı.

6İŞTE O PAYLAŞIMLAR...
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İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

Hatırlanacağı üzere Sercan Yıldırım, Nisa'ya olan duygularını açıklamış ancak karşılık bulamamıştı.

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Nisa, "Survivor'dayız malum açıkça söyleyemiyorum ama açık artırmadaki hislerimi anlamışsındır" diyen Sercan Yıldırım'a kendisini abisi gibi gördüğünü söylemişti.

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Nisa, "Diğer abilerimi nasıl görüyorsam seni de öyle görüyorum. Ersin abiyi nasıl görüyorsam sen de öylesin, Mert abi de..." ifadelerini kullanmıştı.

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İkili arasında geçen bu diyaloğun ardından konu kapanmış ve iki yarışmacı da oyunlara odaklanmaya devam etmişti.

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