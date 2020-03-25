Anthony Joshua'nın görüntüleri İngiltere'yi ikiye böldü! Corona virüsü hiçe saydı...

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün artıyor. Vaka sayısı toplamda 424 bine ulaşırken, yaklaşık 19 bin kişi hayatını kaybetti.Salgına karşı ilk etapta sürü bağışıklı politikası izlemeye kadar veren İngiltere dahi artan vaka ve ölüm sayısının ardından harekete geçti.Bugün itibariyle İngiltere görülen pozitif vaka sayısı 8.077'e ulaştı. 135 kişi iyileşirken, 422 kişi ise yaşamını yitirdi.İlk etapta corona virüse karşı herhangi bir önlem almayan İngiltere, enfekte zincirini kırabilmek adına 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayınladığı halka sesleniş mesajında ülkede en az 3 hafta sokağa çıkmada kısıtlamalara gidileceğini söyledi.Ada'nın corona virüsünü ciddiye almadığı sebebiyle küresel anlamda eleştirildiği süreçte dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua'nın ortaya çıkan yeni görüntüleri tartışma yarattı.Büyük Britanyalı sporcunun 13 Mart tarihinde havalimanında çekilen fotoğrafları, 12 gün sonra gün yüzüne çıktı.Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na geliş anı kameralara takılan dünyaca ünlü boksörün corona virüse karşı herhangi bir önlem almamış olması İngiltere'de tartışma konusu oldu.Fotoğrafları servis eden Backgrid UK, Anthony Joshua'nın uçuş yapmasına rağmen maske dahi takmamış olmasına dikkat çekti.İngiliz medyası, başarılı sporcunun virüse karşı korunma konusunda sınıfta kaldığının altını çizdi.Görüntülerde, Anthony Joshua'nın özel arabasıyla havalimanına geldiği ve daha sonra arabasını ekibine bırakarak uçuş için içeri girdiği görülüyor.Aynı görüntülerde Anthony Joshua'nın yanı sıra yardımcılarının da corona virüse karşı herhangi bir önlem almadığı fark ediliyor.Yıldız sporcunun bu sorumsuz hareketi İngiltere'yi ikiye böldü. Bir kesim o tarihlerde corona virüsünün ciddi bir tehdit oluşturmadığı için Joshua'nın önlem almamasını normal karşıladı.Diğer bir kesim ise o tarihte corona virüsünün yeterli derecede tehdit teşkil ettiği ve özellikle havalimanında daha dikkatli olunması gerektiği görüşünde birleşti.