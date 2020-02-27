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GeriFutbol Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın yerine kulübede yer alacak isim belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 27 Şubat 2020 - 19:45, /

Antalyaspor maçında Ersun Yanal'ın yerine kulübede yer alacak isim belli oldu!

PFDK, Fenerabhçe-Galatasaray derbisinda kırmızı kart gören Ersun Yanal'a 1 maç men cezası verdi. Bu kararla birlikte Antalyaspor maçında yedek kulübesinde kimin olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın sonrasında cezaları açıkladı.

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Karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal, 1 maç ceza aldı.

3KULÜBEDE OLMAYACAK

KULÜBEDE OLMAYACAK

Bu kararla birlikte bu hafta oynanacak Antalyaspor maçında Ersun Yanal kulübede olmayacak.

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Fenerbahçe'de ayrıca Deniz Türüç'e 1 maç ceza, Sadık Çiftpınar ve Garry Rodrigues'e ihtiyar cezası verilirken Ozan Tufan para cezasına çarptırıldı.

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Ersun Yanal'ın yokluğunda kulübede yer alması beklenen Volkan Kazak da 1 maç ceza aldı.

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Bu cezaların ardından Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde kimin olacağı araştırılmaya başlandı.

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Takımın başında antrenör Recep Karatepe yer alacağı ve İdari menajer Volkan Ballı'nın, tribündeki Ersun Yanal ile telefon trafiğini yöneteceği kaydedildi.

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Yanal'ın teknik heyetinde bulunan Volkan Demirel lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor.

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PFDK, Galatasaray'dan ise Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş ve Fahri Yılmaz'a ihtiyar cezası verdi.

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Galatasaray Kulübü'ne ise 104 bin TL para cezası uygulandığı açıklandı.

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