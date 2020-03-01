Antalyaspor - Fenerbahçe maçının ardından flaş yorum: 'Bu takımın oyuncusu değil'

Esas önemli husus, doğru kadro mühendisliği. Siz sezona başlarken elinizde tek sol bek varsa ve o da sakatsa, sol/sağ açık oynayabilecek toplam sadece 3 adama (Rodrigues, Deniz, Dirar) sahipseniz, bu işte bir matematik hatası var demektir. Kadroda tam 9 merkez orta saha oyuncusu var (Jailson, Gustavo, Tolga, Tolgay, Emre, Ozan, Ekici, Kruse ve Zajc). İlk 11’de normalde bunların üçünü kullanabilirsiniz ama diğer pozisyonlarınız yetersiz olduğu için dün Kruse’yi sol, Ekici’yi sol açıkta değerlendiriyorsunuz. Comolli keşke bu detayları da anlatsaydı Ornstein’a.