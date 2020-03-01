Antalyaspor-Fenerbahçe maçında şehitlerimiz anıldı! Vedat Muriqi...
Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçında şehitlerimiz anıldı. Vedat Muriqi'in gol sonrası verdiği selam ve tribünlerin geri dönüşü karşılaşmaya damga vurdu.
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Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı.
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Antalya Stadı'nda oynanan maç öncesi Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya, üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı siyah forma ile çıktı.
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MAÇ ÖNCESİ ANONS
Karşılaşma öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, futbolcular da sahaya "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Maç öncesi statta şehitlerin ismi tek tek anons edildi. Taraftarlar da bu sırada "Burada" diyerek anonsa eşlik etti.
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ANTALYA'DA TEK SES...
Antalyaspor Kulübü tarafından taraftarlara 25 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Ellerindeki bayrakları sallayan taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan attı.
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Kırmızı-beyazlı taraftarlar, büyük iki Türk bayrağı ile "Türk çocuğu yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma", "Bir sonraki deplasman İdlib" ve "Çelik bile sert değil, gör ki düşman mert değil, ölürüz de dert değil. Üzer hain pusular." yazılı pankartlar açtı.
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ANTALYASPOR'DAN BAĞIŞ
Antalyaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, karşılaşmanın tüm tribün gelirlerini Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlayacağını bildirdi.
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Açıklamada, "Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce vatan' diyerek kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz." denildi.
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MURIQI GOLÜ ATTI VE...
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, takımını 1-0 öne geçiren golün ardından asker selamı vererek şehitlere destekte bulundu.
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Antalyaspor taraftarı da Vedat Muriqi'in yaptığı asker selamını alkışladı.