Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal'ı çıldırttılar! Locasında o anlar...

Geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı.Ersun Yanal, karşılaşmayı locasından yardımcıları Volkan Kazak ve Volkan Demirel ile birlikte izledi.Stresli olduğu görülen Yanal, maç boyunca kaçan gollere ve takımın pozisyon vermesine sinirlendi.Ersun Yanal'ın sinirli görüntüleri, tecrübeli muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektiflerine böyle yansıdı...Yanal, ayrıca devre arasında talimatlarını Volkan Demirel'e iletti. O da soyunma odasına indi ve futbolculara taktikleri aktardı.Ersun Yanal, 3-1 yenildikleri Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüş ve PFDK tarafından 1 maç ceza almıştı.Cezasını Antalyaspor maçında çeken teknik direktör, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacağı maçta takımının başında yer alabilecek.Locada bulunan Volkan Demirel, ayrıca maç içinde Yanal'dan aldığı direktifleri sahaya aktardı.Demirel, takımın başında sahaya çıkan Recep Karatepe'ye Ersun Yanal'dan aldığı direktifleri telefonla iletti.Recep Karatepe, maç boyunca yedek kulübesinde kulaklık ile görüntülenmişti.