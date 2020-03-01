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GeriFutbol Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal'ı çıldırttılar! Locasında o anlar...
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Futbol
Haber Giriş: 01 Mart 2020 - 07:56, /

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında Ersun Yanal'ı çıldırttılar! Locasında o anlar...

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Antalyaspor maçını locasından takip eden Ersun Yanal, sinirli tavırlarıyla dikkat çekti...

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Geçen hafta oynanan Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçında takımının başında yer alamadı.

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Ersun Yanal, karşılaşmayı locasından yardımcıları Volkan Kazak ve Volkan Demirel ile birlikte izledi.

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Stresli olduğu görülen Yanal, maç boyunca kaçan gollere ve takımın pozisyon vermesine sinirlendi.

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Ersun Yanal'ın sinirli görüntüleri, tecrübeli muhabirimiz Süleyman Arat'ın objektiflerine böyle yansıdı...

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Yanal, ayrıca devre arasında talimatlarını Volkan Demirel'e iletti. O da soyunma odasına indi ve futbolculara taktikleri aktardı.

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Ersun Yanal, 3-1 yenildikleri Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüş ve PFDK tarafından 1 maç ceza almıştı.

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Cezasını Antalyaspor maçında çeken teknik direktör, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Denizlispor'u ağırlayacağı maçta takımının başında yer alabilecek.

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Locada bulunan Volkan Demirel, ayrıca maç içinde Yanal'dan aldığı direktifleri sahaya aktardı.

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Demirel, takımın başında sahaya çıkan Recep Karatepe'ye Ersun Yanal'dan aldığı direktifleri telefonla iletti.

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Recep Karatepe, maç boyunca yedek kulübesinde kulaklık ile görüntülenmişti.

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