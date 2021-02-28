Antalyaspor - Başakşehir maçı dünya basınında! 'Bu nasıl bir maç?'

Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Güntekin Onay ise ''Bu kadar yatırım bunun için mi? Maç seyrederken çok daha fazlasını bekliyoruz'' derken Tugay Kerimoğlu ise ''Saygısızlık etmek istemem ama maçı izlerken bir ara odadan çıktım'' sözlerini kullandı.