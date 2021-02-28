Antalyaspor - Başakşehir maçı dünya basınında! 'Bu nasıl bir maç?'
Antalyaspor ile Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığı maçta toplam 3 şut çekildi. İsabetli şut ve orta sağlanamayan maç dünya basınının da dikkatini çekti.
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir arasında oynanan maçta oldukça dikkat çeken istatistikler meydana geldi.
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90 DAKİKADA 3 ŞUT
90 dakika boyunca iki takım da kaleye isabetli şut çekemezken toplam 3 şut denediler. Bu 3 şut ise ceza sahasının dışından geldi ve rakip kalede tehlike yaratmadı.
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Ersun Yanal'ın takımı Antalyaspor, böylece kaybetmeme serisini 11 maça çıkartırken son 5 maçını beraberlikle sonuçlandırdı. Aykut Kocaman ise Başakşehir'deki ilk puanını aldı.
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SON 6 YILIN EN KÖTÜSÜ
Antalyaspor'un gol beklentisi 0.03, Başakşehir'in ise 0.05'te kalırken Antalya'da oynanan maç, 2014/15 sezonundan bu yana en az şut çekilen maç olarak tarihe geçti.
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İSABETLİ ORTA YOK
Antalyaspor 10, Başakşehir ise 8 orta denemesi yaparken iki takım, 90 dakika boyunca isabetli bir orta bulamadı.
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0-0 biten ve olumsuz hücum istatistikleri ile tarihe geçen maç sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Antalyaspor - Başakşehir maçı son yılların en zevksiz maçlarından birisi olarak yorumlanırken bu karşılaşma dünya basınının da dikkatini çekti.
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PORTEKİZ'DEN İLGİNÇ YORUM
Portekiz'de futbol analist sitesi olan GoalPoint, Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini paylaşırken ''Porto - Sporting maçının sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bir de Antalyaspor - Başakşehir maçına bakın!'' paylaşımını yaptı.
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'İZLEDİĞİM EN KÖTÜ MAÇ'
Twitter'da da maçla ilgili birçok yorum yapılırken ''Süper Lig'de izlediğim en kötü maç'', ''Bu maçın özeti bile verilmez'' sözleri kullanıldı.
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'MANCHESTER UNITED'I NASIL YENMİŞ?'
İngiltere'de de 'şutsuz' karşılaşma dikkat çekerken ''Bu Başakşehir takımı, Premier Lig ikincisi Manchester United'ı nasıl yendi?'' yorumu yapıldı, ''Mesut Özil'in oynadığı lig bu mu?'' sözleri dikkat çekti.
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The xG Philosophy isimli hesabın Antalyaspor - Başakşehir maçının istatistiklerini verdiği paylaşıma İngiliz taraftarlar yüzlerce yorumda bulunurken ''Tüm zamanların en kötü futbol maçı!'', ''Korkunç, bu maçı gerçekten izleyebilen var mı?'' şeklinde yorumlar konuşuldu.
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Yayıncı kuruluşta maçı yorumlayan Güntekin Onay ise ''Bu kadar yatırım bunun için mi? Maç seyrederken çok daha fazlasını bekliyoruz'' derken Tugay Kerimoğlu ise ''Saygısızlık etmek istemem ama maçı izlerken bir ara odadan çıktım'' sözlerini kullandı.