Annesini kaybeden Fernando Muslera'ya büyük destek!

Bütün dünyada kötü devam eden 2020 yılı Fernando Muslera için ayrı zorluklarla devam ediyor.Geçen sezon pandemi arası sonrası deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.2021 yılına kadar forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın Kasım ayında sahalara dönme ihtimali doğunca Galatasaray oyuncusuna lisans çıkarmıştı.Bu zorlu sakatlıkla boğuşurken Muslera'ya bir kötü haber de Uruguay'da yaşayan annesinden gelmişti. Nando'nun annesi Norma Muslera, 28 Eylül'de hayatını kaybetti.Sakatlığında olduğu gibi annesinin vefatında da taraflı tarafsız birçok kişi ve kulüpten baş sağlığı mesajı alan Muslera'ya en anlamlı destek milli takımdan arkadaşı Luis Suzrez'den geldi.2022 Dünya Kupası elemelerinde Şili ile karşı karşıya gelen Uruguay'da 2-1 kazanılan maçta golünü atan Luis Suarez, zor günler geçiren Fernando Muslera'yı unutmadı.Luiz Suarez ettiği golü, uzun süreli sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz günlerde de annesi Norma Muslera'yı kaybeden 34 yaşındaki kaleciye armağan etti.Kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Suarez, gol sevinci sırasında formasının altındaki tişörtte yazan Muslera ve ailesi, güçlü olun yazıyı kameralara gösterdi.Muslera ise Suarez'in bu anlamlı jestine Instagram hesabından şu sözlerle teşekkür etti.Teşekkürler kardeşim. Luis Suarez'in golü bana ve aileme adamasından ötürü çok mutluyum. Galibiyet için onu ve tüm takımı kutlarım