MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnnesini kaybeden Fernando Muslera'ya büyük destek!
GeriFutbol Annesini kaybeden Fernando Muslera'ya büyük destek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 09 Ekim 2020 - 10:29 | 

Annesini kaybeden Fernando Muslera'ya büyük destek!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmişti. Deneyimli kaleciye dünyanın gözleri önünde büyük bir destek geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bütün dünyada kötü devam eden 2020 yılı Fernando Muslera için ayrı zorluklarla devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Geçen sezon pandemi arası sonrası deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağı kırılan Uruguaylı kaleci, geçirdiği ameliyat sonrası rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor.

3
Abone Olgoogle-news

2021 yılına kadar forma giymesi beklenmeyen Muslera'nın Kasım ayında sahalara dönme ihtimali doğunca Galatasaray oyuncusuna lisans çıkarmıştı.

4ANNESİNİ KAYBETTİ
Abone Olgoogle-news

ANNESİNİ KAYBETTİ

Bu zorlu sakatlıkla boğuşurken Muslera'ya bir kötü haber de Uruguay'da yaşayan annesinden gelmişti. Nando'nun annesi Norma Muslera, 28 Eylül'de hayatını kaybetti.

5
Abone Olgoogle-news

Sakatlığında olduğu gibi annesinin vefatında da taraflı tarafsız birçok kişi ve kulüpten baş sağlığı mesajı alan Muslera'ya en anlamlı destek milli takımdan arkadaşı Luis Suzrez'den geldi.

6
Abone Olgoogle-news

2022 Dünya Kupası elemelerinde Şili ile karşı karşıya gelen Uruguay'da 2-1 kazanılan maçta golünü atan Luis Suarez, zor günler geçiren Fernando Muslera'yı unutmadı.

7
Abone Olgoogle-news

Luiz Suarez ettiği golü, uzun süreli sakatlığı bulunan ve geçtiğimiz günlerde de annesi Norma Muslera'yı kaybeden 34 yaşındaki kaleciye armağan etti.

8GÜÇLÜ OLUN
Abone Olgoogle-news

"GÜÇLÜ OLUN"

Kazanılan penaltıda topu ağlara gönderen Suarez, gol sevinci sırasında formasının altındaki tişörtte yazan "Muslera ve ailesi, güçlü olun" yazıyı kameralara gösterdi.

9MUSLERADAN CEVAP
Abone Olgoogle-news

MUSLERA'DAN CEVAP

Muslera ise Suarez'in bu anlamlı jestine Instagram hesabından şu sözlerle teşekkür etti.

10
Abone Olgoogle-news

"Teşekkürler kardeşim. Luis Suarez'in golü bana ve aileme adamasından ötürü çok mutluyum. Galibiyet için onu ve tüm takımı kutlarım"

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi