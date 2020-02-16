Ankaragücü maçının ardından olay Fenerbahçe yorumu! 'Galatasaray maçında...'

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi öncesinde mutlaka kazanmak için çıktığı maçta sıfır konsantrasyon, müthiş panik ve tam dağılmış bir kadronun tükenmişlik sendromu vardı. Ve maçın skoru da bu görüntünün hakkını verdi. Topa sahip olma, ceza sahasına onlarca orta yapma, kaleye daha fazla şut atma, maçı kazanmanın yolları değil. Dün güçlü ve amaca yönelik hareketlerin gerçeğini hep Ankaragücü yaptı. Futbolda kontratak kilitli kapıları açmak için en iyi anahtardır. Ve Ankaragücü, Michalak adında bir Polonyalı ile bunu çok iyi yaptı.