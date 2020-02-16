Ankaragücü maçının ardından olay Fenerbahçe yorumu! 'Galatasaray maçında...'

22 maçta 66 puanın 38’ini toplayabilmiş F.Bahçe gibi bir takımın psikolojik ezikliği, bütün ağırlığıyla G.Saray maçı öncesi üstünde... İkinci sınıf insanlarla birinci sınıf işler başarılamaz. Dirar bekte dünkü gibi koridor olur, öne çıktığında koridor açar. Ersun Yanal birinci sınıf oyuncuları (Jailson, Dirar, Tolga, Deniz) ilgisiz yerlerde kullanmaktan vazgeçmiyor.
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Yerinde, en iyi olduğunu sanan özgüveni oldukça yüksek bir kaleci Altay ve gerçek yerinde oynamadığını bilen ve hata üstüne hata yapan orta saha orijinli ürkek Jailson... F.Bahçe’de bu savunma savunma değildir. Bu kadar kifayetsiz oyuncularla hala “iyiyiz” kandırmacası içinde bir ‘avunma’dır.
3
ÖZGÜVEN NOKSANLIĞI VAR
Bloklarıyla bu kadar yavaş hareket eden, hızlı gelen her rakip atağında açık üstüne açık veren F.Bahçe nasıl şampiyon olacak? Rakip kale sahasında bile topu kaleye vurmaktan imtina eden, pas atacak arkadaşını arayan F.Bahçeli futbolcuların bu özgüven noksanlığının sebebi nedir? Bu takım kimliğini kaybetmiş veya kaybettirilmiş. Şampiyonluk hesabı yapan iki İstanbul takımı ve ligde kalma savaşı veren iki Ankara takımı haftaya derbi maçlarına çıkacak.
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Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisi öncesinde mutlaka kazanmak için çıktığı maçta sıfır konsantrasyon, müthiş panik ve tam dağılmış bir kadronun tükenmişlik sendromu vardı. Ve maçın skoru da bu görüntünün hakkını verdi. Topa sahip olma, ceza sahasına onlarca orta yapma, kaleye daha fazla şut atma, maçı kazanmanın yolları değil. Dün güçlü ve amaca yönelik hareketlerin gerçeğini hep Ankaragücü yaptı. Futbolda kontratak kilitli kapıları açmak için en iyi anahtardır. Ve Ankaragücü, Michalak adında bir Polonyalı ile bunu çok iyi yaptı.
5
HER RAKİP BÖYLE OLMAZ!
Ligde 14 maç sonra geçen hafta Malatya’da kazanan, dünkü maçta parlayan devre arasında 1 Polonyalı, 1 Gürcü ve 1 Lüksemburglu ve Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü maçı bileğinin hakkıyla aldı. Hem de Orgill ve Scarione gibi iki asını, Gençlerbirliği maçını düşünerek riske etmediği halde. Başkent ekibi kontratak futbolun en güzel örneklerini F.Bahçe savunması karşısında verdi ama böyle bir savunmayı her zaman bulamaz.
6
AYNI TEKNİK ADAM İKİ AYRI FENERBAHÇE
M.Reşit Akçay’ın “Trabzonspor şampiyon olsun isterim” demeci, çoğunlukla çarpım tablosunu bilmekten ve 45 derecelik bir açı çizmekten aciz ülkemin insanı kafasında tahrik edici kıvılcımlara yıl açabilir. Dün F.Bahçe seyircisinin Ersun Yanal’a çıkardığı davetiye G.Saray maçı sonrasında ne ölçüde gerçekleşir bilemeyiz.
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Bildiğimiz tek şey itimadın kaybolduğudur. Ersun Yanal’ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmesinde, şampiyonluğun kazanıldığı günlerindeki göze hoş gelen futbolun etkisi büyüktü. Ama bu kadro o günlerin kadrosunun çok çok gerisinde.
8
SERDAR AZİZ'İN GOLÜ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Presi yediğinde pas yapmakta zorlanan, rakip alana gitmekte ve hızlı mesafe kat etmede başarılı olamayan F.Bahçe, herkesin ezberlediği oyun formatında ısrar etmemeli, yeni ve değişik, rakibi şaşırtacak şablonları oyuna yansıtmalı.
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Dünkü maçta, F.Bahçe golünde imzanın stoper Serdar Aziz’e ait olması bile düşündürücü. Son haftalarda Muriç’in inişe geçen performansı durdurulamazsa F.Bahçe’nin şampiyonluk yarışı hayal olur. F.Bahçe özellikle rakip alanda hızlı paslar yaparak ve hızlı adamlarını defans arkasına sarkıtarak gol bulmak zorunda ama tek hızlı Rodrigues. O da sakattı ve sahada yoktu. F.Bahçe’nin hızlı futbol oynayacak ne formatı ne de kadro yapısı var.
10
ÇÖKMÜŞ BİR PSİKOLOJİ
Bu çökmüş psikolojiyle F.Bahçe kendi evinde G.Saray maçını da kaybederse yalnız maç kaybetmekle kalmayacak, hem tribünleri hem teknik direktörünü büyük bir ihtimalle artık yanında bulamayacak.
11
UĞUR MELEKE: 'İLK KEZ GÖRÜYOR GİBİLER'
Birkaç istisna dışında hiç değişmiyor ve gelişmiyorlar. Basit gerekçem de şu: Karşılarına hangi takım çıkarsa çıksın, o ekibi hayatlarında ilk kez görüyor gibiler. Bırakın rakibin son 5 maçını, geçtiğimiz haftaki müsabakasını bile izlediklerinden şüpheliyim.
12
70 PASLA EZDİLER
Ankaragücü, geçen hafta Malatya deplasmanındaydı. Topa sadece yüzde 34 sahip oldular. Üstelik Malatya 41 dakika 10 kişi oynamasına rağmen. Mustafa Akçay’ın talebeleri geçen hafta da topu rakiplerine bırakmışlar, kendi alanlarında fırsat beklemişler ve savunma arkasına yaptıkları koşularla net pozisyonlar bulmuşlardı. Zaten ancak açık alan bulduklarında etkili olacak süratli Lobjanidze-Michalak-gerson üçlüsüyle de oynanabilecek oyun bu. Fenerbahçe’ye karşı da bire bir bunu yaptılar.
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Fenerbahçe savunmasının orta çizgide kamp kurarak adeta koşuculara davetiye çıkardığı ilk yarının özeti net: Ankaragücü yüzde 23 topla oynamasına ve yalnızca 70 pas yapmasına rağmen, gol beklentisinde Fenerbahçe’yi ezdi (1,60’a 0,46)... Lobjanidze ve Michalak’ın bu şaşkın savunma karşısında adeta Robben-Ribery gibi gözüktüğü ilk devrenin 1-0 bitmesi, Fenerbahçe’nin şansıydı aslında. Bu tarz bir ilk yarıdan sonra ikinci devrede oyun ve oyuncu değiştirmeniz gerekir normalde. Ancak Fenerbahçe kulübesi hep tek tip oyunculardan oluştuğu için, son iki maçta olduğu gibi dün de kenardan büyük katkı alamadı Yanal.
14
Şampiyonluk yarışçısı bir takımın ileri üçlüsü için sadece 5 alternatifi olması akıl almaz (Muriç, Mevlüt, Rodrigues, Deniz ve Ferdi). Maaş kesintileriyle pekala kulübe alternatifi olarak takımda tutulabilecek Soldado ve Valbuena’nın bu kadar kolay kaybedilmesini çok eleştirmiştik. İki iyi profesyonelin yeni takımlarındaki katkıları ortada. Yanal bugün bu ikili hakkında ne düşünür, çok merak ediyorum doğrusu.
15
DOKUZ MERKEZ OYUNCUSU
Fenerbahçe'de orta sahadaki 3 forma için tam 9 aday var (Jailson, gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Tolgay, Kruse, Ekici, Zajc). Ama hücumun iki kenarı için elde sadece Rodrigues, Deniz ve Ferdi var mesela. Dün (belli bölümlerde de olsa) Jailson stoperde, Tolga sol açıkta, Deniz sol bekte, Dirar sol-sağ bekte oynadılar. Birinci golde Jailson, ikinci golde de Deniz, “ben savunmacı değilim” diye bağırıyorlar adeta. Kombine bir yanlış var sanırım büyük planda: Hem kadro mühendisliği problemi var, hem de hocanın devşirme sevdası doz aşırı.
16
BİR ALTAY PARASINA KURULAN TAKIM
Ankaragücü'nün iki sezondur uyguladığı transfer modeli, belki de bildiğimizi sandığımız birçok doğruya ters: Sürekli antrenör değiştiriyorlar. Takımı yaz transferinde değil, kışın kuruyorlar. Ama enteresandır, çok da başarılı oluyorlar! Geçen sezon 31 Ocak’ta tam 12 futbolcu katmışlardı takıma. Orgill, Boyd, Kitsiou, Pazdan, Kulusic ve Sacko’nun da aralarında olduğu bu transferler takıma büyük katkı yapmıştı; herkesin düşer gözüyle baktığı Ankaragücü, bir 5 hafta daha olsa belki de Avrupa kupalarına gidecekti!
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Bu kış da yöntemleri aynıydı. Transferin son gününde tam 15 futbolcu kattılar takıma. Ve gördüğümüz kadarıyla yine imkanlar dahilinde gayet iyi takviyeler bunlar. Bu arada Ankaragücü son iki sezonda yaptığı tüm transferlere toplam 1,3 milyon Euro bonservis ödemiş (Orgill’e 800, Kitsiou’ya 300, Stanojevic’e 200). Ankaragücü’nün bonservis geliriyse tek futbolcudan: 1,5 milyona satılan Altay’dan.
18
MICHALAK, GERSON VE LOBJANIDZE
Dün özellikle ilk devrede Fenerbahçe savunma arkasına kamp kuran üçlünün birer transfer başarısı olduğunun altını çizmek gerek: 25 yaşındaki Gürcü milli Lobjanidze, Danimarka Ligi’nde Randers’in en iyisiymiş. 8 gol-2 asisti var ilk devrede. 22 yaşındaki Polonya ümit milli Michalak, Grozny’den; 24 yaşındaki Lüksemburg milli gerson, Dinamo Kiev’den kiralanmış.
19
TEORİ VE PRATİKTE TOLGA CİĞERCİ
Maçın 45’inci dakikasında Kruse’nin olağanüstü pasını Tolga o korkunç vuruşla tamamlayınca, aklıma birkaç hafta önce yaptığım benzetme geldi: Tolga, bütün sinema tarihini yalamış yutmuş çok iyi bir akademisyen. Ama çok yeteneksiz bir yönetmen. Teoride harika. Ama pratikte çok kötü. Sanırım Yanal onun antrenmanlardaki teorik bilgisinden biraz fazla etkileniyor.