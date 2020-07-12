Ankaragücü-Galatasaray maçına Emin Bayram damga vurdu! Emre Belözoğlu detayı ve penaltı şoku...

Fatih Terim, Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sürpriz bir karara imza attı.
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KAPTANLIK VERİLDİ
Teknik direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı sahaya kaptan olarak çıkardı. Profesyonel kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de oynayan Emin Bayram'a kaptanlık pazubendi verildi.
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Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram'la ilgili yaptığı açıklamada, "Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray'da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.
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TARİHE GEÇTİ
Emin Bayram bu kararla birlikte Galatasaray'da kulüp tarihine geçmeyi başardı.
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17 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Galatasaray'da sahaya çıkan en genç kaptan oldu.
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PENALTI YAPTIRDI
Emin Bayram, 62. dakikada Ankaragücü'nün Scarione ile penaltıdan bulduğu golde de pozisyonun içinde yer aldı.
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Penaltıya sebebiyet veren isim ise Galatasaray'ın kaptanı Emin Bayram oldu.
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Bu pozisyonun ardından genç oyuncuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı