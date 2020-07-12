Ankaragücü-Galatasaray maçına Emin Bayram damga vurdu! Emre Belözoğlu detayı ve penaltı şoku...

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, maçtan önce yayıncı kuruluşa Emin Bayram'la ilgili yaptığı açıklamada, "Donk, dün bileğinden sakatlık yaşadı. Oynayamayacağını ifade edince Emin'e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak. Onun için iyi bir fırsat. Aynı zamanda takım kaptanımız. 9 senedir Galatasaray'da. En eski o. Ona kaptanlığı verdik. Kendisine de söyledim. Her hatasında onu affedecek bir hocası ve camiası, her hatasını hoş görecek taraftarı var. Ona, çıkıp oynamak kalıyor." ifadelerini kullandı.