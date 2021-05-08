MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaragücü-Fenerbahçe maçında Valencia'nın golü sonrası Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan sevinç!
GeriFutbol Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Valencia'nın golü sonrası Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan sevinç!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 23:11 | 

Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Valencia'nın golü sonrası Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan sevinç!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takımda Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Valencia'nın son dakikada gelen golünün ardından yaşadığı sevinçle maç sonuna damga vurmayı başardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

2

Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, önemli bir geri dönüşe imza atıp sahadan 2-1 galip ayrıldılar.

3

Alper Potuk'un golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6'da Enner Valencia'nın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardılar.

4

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım puanını 79'a yükseltti ve lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.

5

Ankara deplasmanında kritik bir 3 puan kazanan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonuna damga vurdu.

6

Enner Valencia'nın 90+6'da kaydettiği gol sonrası sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde büyük sevinç yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu Valencia'nın golü sonrası adeta havalara uçtu.

7

Golün ardından Ozan Tufan'a sarılan ve gözleri dolan Belözoğlu, sonrasında da secdeye yatıp dua ederek uzatmalarda gelen golün sevincini yaşadı.

8

Sarı-lacivertli futbolcular da son anlarda gelen golün ardından büyük bir sevinç yumağı oluşturup galibiyeti doyasıya kutladılar.

9

İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile tüm takımın yaşadığı coşkulu sevincin çok özel kareleri...

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi