Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Valencia'nın golü sonrası Emre Belözoğlu'ndan olay yaratan sevinç!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertli takımda Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Valencia'nın son dakikada gelen golünün ardından yaşadığı sevinçle maç sonuna damga vurmayı başardı.
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Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
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Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, önemli bir geri dönüşe imza atıp sahadan 2-1 galip ayrıldılar.
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Alper Potuk'un golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6'da Enner Valencia'nın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardılar.
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Bu sonuçla sarı-lacivertli takım puanını 79'a yükseltti ve lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.
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Ankara deplasmanında kritik bir 3 puan kazanan Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonuna damga vurdu.
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Enner Valencia'nın 90+6'da kaydettiği gol sonrası sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde büyük sevinç yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu Valencia'nın golü sonrası adeta havalara uçtu.
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Golün ardından Ozan Tufan'a sarılan ve gözleri dolan Belözoğlu, sonrasında da secdeye yatıp dua ederek uzatmalarda gelen golün sevincini yaşadı.
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Sarı-lacivertli futbolcular da son anlarda gelen golün ardından büyük bir sevinç yumağı oluşturup galibiyeti doyasıya kutladılar.
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İşte Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile tüm takımın yaşadığı coşkulu sevincin çok özel kareleri...