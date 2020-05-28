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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 09:30,

Amine Gülşen'den Mesut Özil'e özel hediye! Ay yıldız detayı...

Yıldız futbolcuya büyük jest...

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GÜzel oyuncu Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’e bayramda yeni bir tesbih hediye etti.

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Arsenal forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu, Ay-yıldız kakmalı tesbihini Instagram’da gururla gösterdi.

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İngiltere'deki evinin her yanında Osmanlı rüzgarı estiren Mesut Özil, tesbih koleksiyonuna da yeni bir parça ekledi.

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Daha önce yıldız futbolcuya 30 bin TL'lik el yapımı kehribar bir tesbih hediye eden Amine Gülşe'den yeni armağan geldi.

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Çiçeği burnunda anne, eşine bayram hediyesi olarak Ay-yıldız kakmalı ve tuğra püsküllü bir tesbih aldı.

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Mesut Özil, 22 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından Ay-yıldızlı tesbihini paylaştı.

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Yetenekli futbolcu, önceki gün antrenmana giderken aracının içerisinde yaklaşık değeri bin 200 TL olan yeni tesbihini takipçilerinin beğenisine sundu. (Takvim)

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