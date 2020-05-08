Amerika'yı karıştıran paylaşım! NBA yıldızı Antetokounmpo'nun hesabı hacklendi, paylaşımlar olay oldu!

'YAŞANANLAR ÇOK KORKUNÇ!' NBA'in MVP'si ''Hesabım hacklendi ve konuyla alakalı soruşturma şu anda devam ediyor. Tweet’ler son derece uygunsuzdu. Birinin böyle korkunç şeyleri söylemesinden tiksindim. Kendimi korkunç hissediyorum. Özellikle Kobe Bryant hakkında atılan tweetler korkunçtu. Bryant ailesinin bu tür olumsuzluklara ve kötü davranışlara maruz kalmamaları gerekir. Lütfen güvende kalın!'' paylaşımında bulundu.