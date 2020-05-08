Amerika'yı karıştıran paylaşım! NBA yıldızı Antetokounmpo'nun hesabı hacklendi, paylaşımlar olay oldu!
NBA'de geçen sezonun MVP'si olan ve bu sezonun da en güçlü MVP adayları arasında yer alan Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun kişisel Twitter hesabı hacklendi, tepki çeken tweetler atıldı.
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NBA'de geçen sezonun MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçilen Milwaukee Bucks’ın yıldızı Giannis Antetokounmpo’nun kişisel Twitter hesabı hacklendi.
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Antetokounmpo'nun hesabından uygunsuz tweetler paylaşılırken bu paylaşımlar bir anda Amerika'nın gündemine oturdu.
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Yunan basketbolcunun Twitter hesabından yapılan paylaşımlar şu şekildeydi...
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''Bucks ırkçı bir takım. Eğer 60 sayı atamazsam bana köle diyorlar''
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''Ben Warriors'a gidiyorum''
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''Khris Middleton ile oynamak istemiyorum, bana gerçek bir şütör lazım''
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'CORONA OLDUM, NEFRET EDİYORUM'
''Corona oldum, Asya insanlarından nefret ediyorum! Bunlar tamamen çatlak!''
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''Menajerim oynamak istemediğimi söylemişti, şimdi corona oldum! Lanet olsun bu coronaya!''
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Yıldız basketbolcunun hesabından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant için de küfürlü paylaşımlarda bulunuldu.
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Ayrıca bir başka NBA yıldızı LeBron James için de küfürlü paylaşımlar yapıldı.
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KARDEŞİ AÇIKLADI
Milwaukee Bucks tarafından yapılan açıklamada oyuncularının hesabının hacklendiği doğrulandı ve gerekli incelemelerin yapıldığı açıklandı. Giannis'in kardeşi Kostas ise kardeşinin e-mail ve banka hesaplarının ele geçirildiğini paylaştı.
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Giannis Antetokounmpo ise hesabının kontrolünü ele geçirdikten sonra açıklamalarda bulundu ve özür diledi.
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'YAŞANANLAR ÇOK KORKUNÇ!'
NBA'in MVP'si ''Hesabım hacklendi ve konuyla alakalı soruşturma şu anda devam ediyor. Tweet’ler son derece uygunsuzdu. Birinin böyle korkunç şeyleri söylemesinden tiksindim. Kendimi korkunç hissediyorum. Özellikle Kobe Bryant hakkında atılan tweetler korkunçtu. Bryant ailesinin bu tür olumsuzluklara ve kötü davranışlara maruz kalmamaları gerekir. Lütfen güvende kalın!'' paylaşımında bulundu.