Amerika'da yaşayan milli boksör Avni Yıldırım: 'Burası çok kötü durumda, Türkiye ile gurur duyuyorum'

"ABD, bu salgını ciddiye almadı" Yaklaşık 1 yıldır Amerika'da olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Avni Yıldırım, "Burada salgınla ilgili önlemler çok geç başladı. Önlem alınmaya başladığında iş işten geçmişti. Salgının başlangıcında olayları ciddiye almadılar ve bu nedenle de konu çok başka noktalara geldi.Ülkenin nüfusu 350 milyona yakın. Bu nedenle artık önüne geçmek de zor olacaktır. " dedi.