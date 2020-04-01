Amerika, corona virüs için bu öneriyi konuşuyor! 'Maçları gemide oynatalım'

2002 yılında draft’ta 2. sırada Chicago Bulls Kulübü tarafından seçilen ancak geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle sakatlanan ve kariyeri çok kısa sürdükten sonra şu sıralar spor yorumculuğu yapan Williams, “İki büyük cruise (gezi) gemisi kiralanıp maçlar burada yapılabilir. Batı ve Doğu konferansları için ayrı ayrı iki gemi kiralanır, maçlar burada inşa edilecek bir kortta oynanır” ifadelerini kullandı.