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GeriFutbol Altay'ı Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli geceye damga vurdu! Gözyaşları...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 23:15 | 

Altay'ı Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli geceye damga vurdu! Gözyaşları...

38 yıl sonra teknik direktör olarak geri döndüğü AltaySüper Lig'e çıkararak Mustafa Denizli, Altınordu maçının ardından yaşadığı sevinçle geceye damga vurdu...

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Süper Lig biletinin alınmasıyla Altay büyük sevinç yaşadı...

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TFF 1. Lig play-off finalinde Altay, Altınordu ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

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Kıran kırana geçen mücadelede Altay, Paixao'nun 89. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

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Karşılaşma sonrası İzmir ekibinin futbolcuları ve teknik ekibi büyük sevinç yaşarken Altay'ın tecrübeli çalıştırıcısı Mustafa Denizli maçın ardından mutluluğunu futbolcularıyla yaşadı.

5GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Futbolculuk döneminde Altay'ın efsanelerinden olan ve 38 yıl sonra İzmir ekibine geri dönen Denizli, maçın ardından omuzlara alındı.

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Tecrübeli teknik adam, Süper Lig bileti alındıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

7ÖMRÜME ÖMÜR KATTIM

"ÖMRÜME ÖMÜR KATTIM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, şampiyonluğun önemine değindi.

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Denizli, "Bütün gençliğimin geçtiği bu camiada yaşadıklarım çok farklı duygular hissettiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkan, yöneticiler, teknik ekibim ve futbolcular, geldiğim günden itibaren hep bu günü düşlediler, beklediler. Ben de bekledim.

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Kendi adıma çok zor şartlarda hazırlandığımız maç oldu. Müthiş bir soğuk algınlığı var. Maça 4 serum, 3 iğne ile çıktım. Çok ağır bir üşütme geçirdim. Buna rağmen ayakta kalmaya çalıştım ve kaldım.

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Rakibimiz de aynı amaç peşinde mücadele etti. Neticede aynı şehrin iki ekibi bir final oynadı. Altınordu benim futbola başladığım yıllarda Süper Lig'in iyi takımlardan biriydi. Yıllar sonra onlarla teknik adam olarak finalde karşı karşıya gelmek ayrıca heyecan verici." dedi.

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Mustafa Denizli, 18 yıl sonra Süper Lig'e dönen Altay'ın layık olduğu yere geldiğini söyledi.

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Siyah-beyazlı takımın başarısının kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Denizli, "Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. O kadar üzerinde durdum. Şükürler olsun böyle bir final yaptık.

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Altay layık olduğu yere geldi. Yıllar önce bıraktığımda Altay bugün geldiği yerdeydi. Döndüm yine aynı yerde. Bundan daha büyük bir mutluluk herhalde olmaz." şeklinde görüş belirtti.

1418 YIL SONRA SÜPER LİGDELER

18 YIL SONRA SÜPER LİG'DELER

Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü. En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan siyah-beyazlı ekip, 6. kez mücadele ettiği play-off'ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı.

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İzmir temsilcisi 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal'ın ardından 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Daha önce Çaykur Rizespor'u doğrudan Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'la aynı başarıyı gösterdi.

16BÜYÜK MUSTAFA OMUZLARDA

'BÜYÜK MUSTAFA' OMUZLARDA

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Altaylı futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Saha içinde Süper Lig'e çıkmayı kutlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yedek kulübesine gelerek teknik direktör Mustafa Denizli'yi omuzlara aldı. Karşılaşmaya davetli siyah-beyazlı taraftarlar da bu sırada "Büyük Mustafa" diye tezahüratta bulundu. Futbolcular ile taraftarlar, karşılıklı "Siyah, beyaz şampiyon Altay" şeklinde tezahürat yaptı.

17PENALTI SERİSİ SONA ERDİ

PENALTI SERİSİ SONA ERDİ

TFF 1. Lig play-off finalinde 6 sezonluk penaltı serisi sona erdi. TFF 1. Lig'de son olarak 2013-2014 sezonu play-off finalinde Mersin İdmanyurdu, Samsunspor'u normal sürede 2-0 yenerek Süper Lig'e çıktı. Ardından sırasıyla oynanan Samsunspor-Antalyaspor (1-4), Alanyaspor-Adana Demirspor (3-1), Eskişehirspor-Göztepe (2-3), Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-5), Hatayspor-Gaziantep (3-5) ve Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (5-6) final maçlarında kazanan ekibi penaltılar belirledi.

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Altınordu ile Altay arasındaki final maçında kazanan normal sürede belirlenirken 6 sezonun seri penaltı serisi de sonlandı.

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