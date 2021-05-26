Altay'ı Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli geceye damga vurdu! Gözyaşları...

Siyah-beyazlı takımın başarısının kendisi için çok önemli olduğunu aktaran Denizli, "Çok farklı bir çalışma dönemi geçirdim. Bu çalışma böyle sonlanır ve taçlanırsa ömrüme ömür katar, aksi takdirde ömrümden ömür yer hissi vardı. O kadar üzerinde durdum. Şükürler olsun böyle bir final yaptık.