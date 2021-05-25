Altay Altınordu maçı ne zaman? İşte TFF 1. Lig final maçı tarihi
TFF 1'inci Lig'de Play-off yarı finaldeki rakiplerini eleyen iki İzmir ekibi Altay ve Altınordu'nun Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off finalinde eşleşmesi sonrası, futbolseverlerin maçın tarihine yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Altay Altınordu maçı ne zaman?
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Altay ve Altınordu son yıllarda yakaladıkları çıkışla yeniden Süper Lig'in kapısına dayandı. Finalde Altay ile Altınordu karşılaşacak ve bir İzmir takımı Süper Lig'e yükselecek. Öte yandan TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımı belli olacağı Altınordu-Altay finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte, Altay Altınordu maçına dair ayrıntılar...
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Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1'inci Lig play-off finalinin yeri belli oldu.
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.
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İZMİR'İN SÜPER LİG HEYECANI
TFF 1. Lig'de iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu'nun adlarını play-off finaline yazdırmasıyla, 2002-2003 sezonundan sonra Süper Lig'de aynı anda iki İzmir takımının mücadele etmesi kesinleşti.
Profesyonel futbol liglerinin başladığı 1959'da Milli Lig Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edilen İzmir, bir sonraki sezon Altınordu'nun da katılımıyla 1964-1965 sezonuna kadar 5 takımla yer aldı.
1972-1973'e kadar en az 3 takımla Süper Lig'de mücadelesini sürdüren İzmir takımları, bu sezondan sonra temsilcisinin kalmadığı 1983-1984 sezonuna kadar en az bir takımla ligde boy gösterdi.
1984-1985 sezonunda Altay'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesiyle 1999-2000 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan İzmir, 2000-2001'de yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile en üst ligde mücadelesini sürdürdü.
Bu iki takımın lige vedasıyla 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir'in hasretini Bucaspor dindirse de sarı-lacivertli ekip sadece 1 sezon kümede kalabildi. 2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, gelecek sezon sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra TFF 1. Lig play-off finalinde karşılaşacak Altay veya Altınordu'dan birinin daha katılımıyla iki takımla Süper Lig'de yer alacak.